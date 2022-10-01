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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديانا حداد فى عيد ميلادها .. أعلنت إسلامها وحصلت على الجنسية الإماراتية

ديانا حداد
ديانا حداد

تحتفل الفنانة ديانا حداد اليوم بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أبرز المطربات علي الساحة الفنية حالياً . 

ديانا حداد مغنية لبنانية،  تركت وطنها بعد اندلاع الحرب فيها لتترعرع في بلدها الثاني الكويت ودرست هناك مراحل عمرها في مدرسة الفحيحيل الوطنية .

ديانا حداد 

 عاشت ديانا حداد  فترة طفولتها في الكويت قبل أن تعود إلى لبنان في فترة المراهقة، طرحت ألبومها الأول بعنوان  “ ساكن  ”  بعد أن إشتركت في برنامج إستديو الفن بأغنية "طير اليمامة".

فى عام 1992، أصدرت ديانا حداد  عدد من الأغنيات الناجحة التي تصدرت القوائم الغنائية مثل أهل العشق، أمانيه، شاطر، اللي في بالي.

 بالإضافة إلى الجنسية اللبنانية  تحمل ديانا حداد الجنسية الإماراتية التي حصلت عليها بعد زواجها من المخرج الإماراتي سهيل العبدول، وأنجبت ابنتان (صوفي وميرا)، وهما الآن منفصلان.

ديانة ديانا حداد :

فى الفترة الاخيرة أثارت ديانا حداد الجدل حول إعتزالها الفن وتتغير ديانتها ، بعدما ظهرت فى الحرم الشريف وهي ترتدي الحجاب وتودي مناسك العمرة ، وقيل آنذاك اعتزلت الفن ، خاصة وانها حذفت كل صورها من على إنستجرام . 

ديانا حداد 

حلمي بشير، مدير أعمال ديانا حداد، كشف أنها أسلمت من عدة سنوات.

ديانا حداد 

و سرعان ما علقت المطربة الكبيرة ديانا حداد على شائعات اعتزالها الفن وإرتدائها الحجاب التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت ديانا حداد : انا لم اقر بهذ الشي ولم يخرج اي بيان من مكتبي الإعلامي يخص هذا الموضوع، واوكد أنني لم أعتزل الفن".

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بنات ديانا حداد : 

كشفت ديانا حداد ، أن بناتها لهن هوايات أخرى بعيد عن الفن ، ولا تعتقد أن أي منهما سوف يتخذ قرار دخول المجال الفني .

ديانا حداد 

وأضافت ديانا حداد، انها بالفعل نشرت صورة تجمعها منذ سنوات بابنتها الكبرى خلال حفل تخرجها ، ولم تقلق من الكشف عن عمرهن ، مؤكدة انها سعيدة انها تزوجت وأنجبت في سن صغير، لذا فهي فخورة بعمر بناتها .

 

ديانا حداد 

الرجل العنيد يجذب ديانا حداد : 

أكدت الفنانة ديانا حداد أن الرجل الشرقي له العديد من المميزات التي تجذب المرأة، ومنها احترامه وتقديره لها.

وتابعت ديانا حداد، ، الرجل الشرقى يتميز برجولته، وشخصياً أنجذب إلى الرجل العنيد. 

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