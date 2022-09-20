ديانا حداد تثير الجدل فى الجيم بإطلالة رياضية رافعة الأثقال

نشرت الفنانة ديانا حداد صورة جديدة لها عبر قصة حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بإطلالة كاجوال.

وتألقت ديانا حداد في إطلالتها مرتدية بادى كت سادة ، مع بطال ليجا مورد بلون البادي، وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف مرتدية كاب رياضي ذات اللون البنفسجي لون التيشيرت، كما وضعت بعض اللمسات الجمالية الناعمة، فاعتمدت على اللون الأحمر في الشفاه، مع رسم العين



يذكر أن الفنانة ديانا حداد اختارت العودة من خلال ألبوم غنائي جديد يتضمن مجموعة كبيرة من الأغنيات حمل عنوان "ديانا حداد 2022" من إنتاجها الخاص، بدأت بطرحها من خلال أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً.

حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها وألحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، لتتم عملية المكس مع مصطفى عبد الرضا، والماستر مع سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان "وحشني شخص"، وجددت تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، بعد أن اختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل، والذي تم التسجيل في استوديو الخاص به في دبي.

وستطرح ديانا حداد باقي أغنيات الألبوم تباعاً ضمن خطة أعدتها لتقوم بطرح أغنيتين في كل شهر وضمن خطة إعلامية جديدة، حيث ستقوم بالكشف عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وقد طرحت الاغنيتين "مغنجة " و"وحشني شخص" من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب" YouTube : Diana haddad، تحت إشراف حلمي بشير، متضمنة كلمات الأغاني في كل كليب، وظهرت من خلالهما بـ"لوكات" جديدة من تسريحات الشعر والميك اب والملابس.

ديانا حداد

ديانا حداد

ديانا حداد

ديانا حداد