أسعدتوني.. ديانا حداد توجه رسالة لجمهورها

عبرت المطربة الكبيرة ديانا حداد عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال عن عودتها لجمهورها بعد غياب

وقالت "ديانا" في تصريحات ل"صدى البلد":لمست حب الجمهور والناس بشكل كبير وهذا الشيء اسعدني جداً واشكرهم من خلالكم على محبتهم وسؤالهم واهتمامهم بي وتواصل الاعلام والميديا مع إدارة أعمالي للاطمنان عني".

كشفت الفنانة ديانا حداد عن السبب وراء قلة أغانيها باللهجة المصرية.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد":ليس هناك سبب بالعكس الأغنية المصرية من اللهجات التي نجحت بها واحبها جداً وقريبة على قلبي واحرص على تقديمها دائماً والجمهور المصري له مكانه كبيره في قلبي ..والجديد في الالبوم الجديد سوف يحمل الكثير من الأغنيات باللهجة المصرية المحببة الى جانب لهجات اخرى منوعة.



أكدت الفنانة ديانا حداد، أنها لا تهتم بالألقاب بقدر اهتمامها بما تقدم من مستوى أغاني وأعمال.

وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد": "الألقاب لا تعنيني وقد حصلت على لقب ( برنسيسة الغناء العربي ) تكريماً وتقديراً لي من جمهوري الغالي ومن الألقاب التي اعتز بها.

وكانت قد كشفت المطربة الكبيرة ديانا حداد عن رأيها في برامج اكتشاف المواهب وهل عرض عليها التواجد في إحداها قريبا أم لا.