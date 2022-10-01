محمود جابر: نسعى لتنظيم وديات مع منتخبات أفريقية قبل كأس الأمم.. فيديو

قال محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن هدف الجهاز الفني في الفترة المقبلة هو طلب تنظيم مباريات ودية قبل خوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأكد محمود جابر في مداخلة تليفونية عبر برنامج (الريمونتادا) الذي يقدمه الكابتن محمد بركات، على قناة المحور: "نريد الاحتكاك بالمنتخبات الأخرى قبل خوض المباريات الرسمية لأن المباريات الودية مهمة للغاية".

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وعن تذبذب أداء منتخب الشباب أمام الكويت، شدد: "منتخب الشباب في أسوء حالاته له شكل ومستواه لا يقل كثيرا ولكن يتذبذب في بعض الأحيان".

وأضاف: "لم أتوقع أداء ومستوى منتخب الكويت وهو ظهر بشكل جيد، ولكن نجحنا في استعادة مستوانا في الشوط الثاني من المباراة".