عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء الكويتي

الكويت - علم
الكويت - علم

يترأس رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء عند الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت .

يأتي ذلك تمهيداً لرفع استقالة الحكومة الكويتية إلى الأمير الشيخ نواف الأحمد بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية تنفيذا لنص المادة 57 من الدستور التي تنص على انه "يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة".

وعاد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح  إلى البلاد  الجمعة بعد أن مثل الأمير الشيخ نواف الأحمد في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت منتصف الشهر الجاري ب‍نيويورك.

وبحسب المؤشرات فإن إجازة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كانت «إجازة عمل» حيث خصصها لدراسة ترشيحات الوزراء الذين سينضمون إلى الحكومة الجديدة المقرر إعلانها خلال أسبوعين بعد إعلان نتائج الانتخابات.

وردا على سؤال حول دخول مزيد من السيدات إلى الحكومة الجديدة، أجابت المصادر: ليس هناك ما يمنع من الاستعانة بأكثر من امرأة، خصوصا أنها أثبتت نجاحات لافتة في الوزارات التي تولتها، إلى جانب أن بعض الوزارات تحتاج إلى امرأة.

الكويت : لن يتحقق استقرار المنطقة الا بحصول الشعب الفلسطيني علي حقوقه

الكويت: إعلان نتيجة أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17

الكويت مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الانتخابات مجلس الوزراء الكويتي الشيخ نواف الأحمد الحكومة الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

الذهب يتراجع بقوة الحق اشترى.. هبوط الأسعار وعيار 21 يفقد 87 جنيهًا

طولان: حسام ميدو أفضل فنيا 100 مرة من النجم محمد صلاح

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

موضوعات متعلقة

الكويت.. إغلاق مراكز الاقتراع وبدء فرز الأصوات بانتخابات مجلس الأمة

الكويت تجدد دعوة إيران للتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ترشيحاتنا

ترتيب مفاجئ لـ محمد صلاح وماني.. حقيقة تسريبات جائزة أفضل لاعب في العالم

بفارق 30 جنيها عن الأسواق.. ننشر أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

عابرة للأنهار والبحار.. ايلون ماسك يتغنى بسيارة سايبرتراك الجديدة | صور

دورية روسية تحتجز مدير محطة زابوروجيا النووية وتقتاده لمكان مجهول.. تفاصيل

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط حاد لـ الدولار عالمياً

الثانية.. ماذا يعني تهديد بوتين في ظرف أيام باستخدام السلاح النووي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نساء هذه الأبراج يفضلن العمل على الجواز.. هل أنتِ منهن؟

6 علاجات موجودة بالمنزل للتخلص من آلام الأسنان الشديدة بسرعة

اليوم العالمي للقهوة.. تجعلك تشعر بالانتعاش لفترة طويلة.. اشرب الكثير من الأكواب يوميًا للتحكم في نسبة السكر بالدم.. تفاصيل 16 فائدة صحية لها

كيف توقف آلام الرقبة في 5 دقائق.. اكتشف سر وضعيتي القوس والجمل

فيديو

بعد حفلها فى قطر.. سعر صادم لإطلالة نانسى عجرم.. فيديو

فرق خبرة .. انتصار: انا وباسم سمرة سندنا نيللي كريم في ذات

ديانا حداد فى عيد ميلادها .. أعلنت إسلامها وحصلت على الجنسية الإماراتية

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ