الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء الكويتي

يترأس رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء عند الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت .

يأتي ذلك تمهيداً لرفع استقالة الحكومة الكويتية إلى الأمير الشيخ نواف الأحمد بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية تنفيذا لنص المادة 57 من الدستور التي تنص على انه "يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة".

وعاد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى البلاد الجمعة بعد أن مثل الأمير الشيخ نواف الأحمد في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت منتصف الشهر الجاري ب‍نيويورك.

وبحسب المؤشرات فإن إجازة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كانت «إجازة عمل» حيث خصصها لدراسة ترشيحات الوزراء الذين سينضمون إلى الحكومة الجديدة المقرر إعلانها خلال أسبوعين بعد إعلان نتائج الانتخابات.

وردا على سؤال حول دخول مزيد من السيدات إلى الحكومة الجديدة، أجابت المصادر: ليس هناك ما يمنع من الاستعانة بأكثر من امرأة، خصوصا أنها أثبتت نجاحات لافتة في الوزارات التي تولتها، إلى جانب أن بعض الوزارات تحتاج إلى امرأة.