التعليم تشدد على التزام المدارس بقرارات تقسيط المصروفات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ان المدارس ملزمة بتنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة تقسيط مصروفات المدارس 2023 بجميع المراحل التعليمية المختلفة، على ثلاثة أقساط.

أقساط مصروفات المدارس الحكومية 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة لأقساط مصروفات المدارس الحكومية فهي كالتالي :

من رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي : القسط الاول يتم دفعه اول اكتوبر 2022 ويبلغ 127 جنيه - القسط الثاني اول يناير 2023 ويبلغ 89 جنيها - القسط الثالث اول مارس 2023 يبلغ 89 جنيها.



الصف السادس الابتدائي : القسط الاول اول اكتوبر 2022 يبلغ 91 جنيه - القسط الثاني اول يناير 2023 ويبلغ 57 جنيها - القسط الثالث اول مارس 2023 يبلغ 57 جنيها.





الحلقة الاعدادية : القسط الاول اول اكتوبر 2022 يبلغ 91 جنيها - القسط الثاني اول يناير 2023 ويبلغ 57 جنيها - القسط الثالث اول مارس 2023 يبلغ 57 جنيها.





الصف الاول الثانوي العام : القسط الاول اول اكتوبر 2022 يبلغ 218 جنيها - القسط الثاني اول يناير 2023 ويبلغ 151 جنيها - القسط الثالث اول مارس 2023 يبلغ 151 جنيها.





الصف الثاني والثالث الثانوي العام : القسط الاول اول اكتوبر 2022 يبلغ 203 جنيهات - القسط الثاني اول يناير 2023 ويبلغ 151 جنيها - القسط الثالث اول مارس 2023 يبلغ 151 جنيها.



الصف الاول الثانوي الفني بكافة انواعه : القسط الاول اول اكتوبر 2022 يبلغ 108 جنيهات - القسط الثاني اول يناير 2023 ويبلغ 56 جنيها - القسط الثالث اول مارس 2023 يبلغ 56 جنيهًا.

الصف الثاني الثانوي الفني بأنواعه 3 و 5 سنوات : القسط الاول اول اكتوبر 2022 يبلغ 93 جنيها - القسط الثاني اول يناير 2023 ويبلغ 56 جنيها - القسط الثالث اول مارس 2023 يبلغ 56 جنيها

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم دفع اقساط مصروفات المدارس 2023 في حساب صندوق دعم وتمويل و ادارة المشروعات التعليمية

واضافت وزارة التربية والتعليم : يتم دفع اقساط مصروفات المدارس 2023 من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب

اقساط مصروفات المدارس التجريبية



قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحصيل مصروفات المدارس التجريبية (الرسمية والرسمية المتميزة للغات ) المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 ونشرة المصروفات التي تصدر عن الادارة العامة للتوجيه المالي والاداري بالوزارة على 3 أقساط على النحو التالي :

قسط اول 50% يتم دفعه اول اكتوبر 2022

قسط ثاني 30 % يتم دفعه اول يناير 2023

قسط ثالث 20 % يتم دفعه اول مارس 2023

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري المديريات والإدارات التعليمية التنبيه على مديري جميع المدارس بالالتزام بهذه التعليمات.

مصروفات المدارس الخاصة



قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان يتم سداد المصروفات على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي / لغات / دولي ) علي أن يبدأ التحصيل للعام الدراسي بدءا من الأول من سبتمبر ، مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور