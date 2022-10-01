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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة أرسنال وتوتنهام مباشر الآن (0-0) في الدوري الإنجليزي

أرسنال وتوتنهام
أرسنال وتوتنهام

يتطلع الملايين من عشاق الكرة الأوروبية إلى مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام مباشر اليوم ، وكذلك مباشر مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، إذ يلتقي أرسنال بغريمه توتنهام هوتسبير في ديربي شمال لندن، اليوم السبت.

ويلتقي الفريقان على ملعب الإمارات، في قمة مرتقبة بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال يصطدم بتوتنهام في ديربي شمال لندن بالدوري الإنجليزي

خيسوس vs كين.. تشكيل قمة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام مباشر الآن 

ويمكن مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام بث مباشر اليوم، حيث يواجه أرسنال الذي يلعب ضمن صفوفه الدولى المصري محمد الننى،  نظيره توتنهام.

 تنطلق صافرة مباراة أرسنال وتوتنهام مباشر في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب “الإمارات” معقل الجانرز.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة من 7 مباريات بواقع 6 انتصارات وهزيمة وحيدة.

تشكيل أرسنال أمام توتنهام 

أعلن ميكيل آرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة توتنهام وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

الدفاع: أوليكساندر زينشينكو - جابرييل - ساليبا - بن وايت

الوسط: تشاكا - بارتي - أوديجارد

الهجوم: مارتينيلي - جيسوس - ساكا.

تشكيل توتنهام أمام ارسنال

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام عن تشكيلة فريقه والتي جاءت كالتالي:
حراسة المرمى: لوريس.

الدفاع: داير - روميرو - لينجليت

الوسط: إيمرسون - بنتانكور - هويبيرج - بريسيتش

الهجوم: سون - هاري كين - ريتشاليسون.

ويتصدر أرسنال  ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة من 7 مباريات بواقع 6 انتصارات وهزيمة وحيدة.

ويأتي توتنهام في المركز الثالث برصيد 17 نقطة خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطة، وبالتساوي مع مانشستر سيتي الثاني ومتفوقا بفارق الأهداف.

بث مباشر مباراة أرسنال وتوتنهام الآن 

ويبحث الملايين من عشاق الدوري الإنجليزي عن بث مباشر مباراة أرسنال وتوتنهام فى  إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون عنوان المواجهة صراع الصدارة، حيث يسعى أرسنال لاستغلال إقامة المباراة على ملعبه للخروج بالثلاث نقاط، فيما يأمل توتنهام في تحقيق الفوز لاقتناص الصدارة.

مباراة أرسنال مباشرة الآن

وستنطلق مباراة أرسنال مباشرة الان بعد دقائق  مع انطلاق مباراة أرسنال وتوتنهام  في إطار بطولة الدوري الإنجليزي.

وتكون المواجهة قوية بين أرسنال وتوتنهام ، إذ يواجه الفريقان بعضهما على  ملعب الإمارات في تمام الساعة 1:30 دقيقة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة أرسنال اليوم مباشر تويتر ويوتيوب

ويبحث الملايين عن مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام مباشر اليوم تويتر ويوتيوب  والتي تكون في الساعة  1:30 دقيقة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 17 نقطة خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطة، وبالتساوي مع مانشستر سيتي الثاني ومتفوقا بفارق الأهداف ، حيث يمتلك توتنهام 17 نقطة، من 7 مباريات بواقع 5 انتصارات وهزيمتين.    

موعد مباراة أرسنال اليوم والقنوات الناقلة

ويبحث الملايين عن موعد مباراة أرسنال وتوتنهام مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي ، و البث المباشر لمباراة آرسنال  وتوتنهام .

وعن موعد مباراة آرسنال اليوم فيواجه نظيره وتوتنهام في الساعة  الواحدة والنصف ظهرا اليوم بتوقيت القاهرة و2:30  مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يمكن مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام مباشر عبر قناة  بى ان سبورت بريميوم 1 والتي لها الحق في البث المباشر للمباراة اليوم.

مباراة أرسنال اليوم

ويواجه أرسنال توتنهام ضمن منافسات في ديربي شمال لندن، على ملعب الإمارات، في قمة مرتقبة بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعتبر مباراة اليوم المواجهة هي الأولى بين أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي بتواجد أحد الناديين في صدارة جدول الترتيب، وذلك منذ شهر ديسمبر من عام 2007.

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