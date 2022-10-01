عيد محجوب يهنئ القضاة بالعام القضائي الجديد

هنأ المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بالعام القضائي الجديد.



وجاء نص الرسالة

يهنأ مجلس القضاء الأعلى برئاسة معالى القاضي الجليل محمد عيد محجوب

رئيس محكمة النقض يهنئ جموع السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة بالعام

القضائي الجديد ويسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالخير والبركات والرفعة في تحقيق رسالة القضاء السامية متطلعاً إلى تحقيـق المزيـد من الإنجازات .



ويتوجه بالأصالة عن نفسه وعن جموع رجال القضاء والنيابة العامة بالشكر الجزيل لفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على دعمه لكافة الوسائل المؤدية إلى العدالة الناجزة وترسيخ دعائم استقلال القضاء.