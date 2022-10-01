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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. مسلح حوثي يقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة

مسلح - ارشيفي
مسلح - ارشيفي

قتل مسلح حوثي  ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين، من أسرة واحدة، في إحدى قرى مديرية الحدا محافظة ذمار، وسط اليمن، والخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وذكرت مصادر محلية، إن مسلحا حوثيا يدعى سيف الداعر، أقدم على إطلاق الرصاص الحي على خمسة أشخاص في مديرية الحدا مما أدى إلى مقتل 3 منهم وإصابة اثنين آخرين في حادثة غادرة.

هوية القتلى
وبينت المصادر  أن القتلى هم الشيخ (مقبل ناصر الكثيري، محمد مقبل ناصر الكثيري- نجله) وثالث يدعى (صالح محمد سعد الكثيري)، فيما أصيب اثنان آخران أحدهما حالته خطرة.

وأوضحت أن الحادثة شهدتها قرية الكراع بني بخيت بمديرية الحدا في محافظة ذمار ولم تعرف بعد أسباب الحادثة وملابساتها.

حادثة أخرى
جاءت تلك الحادثة بعد يوم واحد من مقتل خمسة من أسرة واحدة، على يد مسلح، بسبب خلاف على قطعة أرض، في محافظة المحويت، شمال صنعاء.

وتشهد المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي فوضى أمنية عارمة وارتفاع واسع لجرائم القتل وسط انتشار لحمل السلاح وغياب مؤسسة القضاء جراء تدخل الانقلابيين في شؤونها.

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