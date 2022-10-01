ريم سامي تستعرض جمالها بـ فستان صيفي جذاب

تألقت الفنانة ريم سامي فى جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار برشاقتها.



وبدت ريم سامي بفستان صيفي، منقوش باللونين الأبيض والازرق ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ووضعت مكياج ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية؛ ليتماشى مع لون بشرتها، واختارت احمر شفاه باللون النود الناعم.

وكانت قد أعلنت الفنانة الشابة ريم سامي، فسخ خطوبتها، بعد عام من الاحتفال بالخطوبة، حيث تم فسخ الخطوبة من أحد رجال الأعمال فى هدوء تام بين الطرفين والعائلتين.

وبرزت ريم سامي فى السنوات الأخيرة بعد تجربتها الأولى فى مسلسل "للحب فرصة أخيرة" بطولة داليا البحيري، أمل رزق، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أميرة العايدي، هبة الأباصيرى، مراد مكرم، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، عمر زهران، جوليا الشواشي، تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفي