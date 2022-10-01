عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مذيعة تنهي حياتها قبل زفافها.. تفاصيل جديدة حول وفاة باتشولكي ورسالتها الأخيرة لخطيبها|فيديو

المذيعة الأميركية
المذيعة الأميركية نينا باتشولكي

عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو يرصد مذيعة أنهت حياتها قبل زفافها بسبب علاقة سامة.

المذيعة الأميركية نينا باتشولكي

 

وأوضح المقطع أن هناك تفاصيل جديدة حول وفاة المذيعة الأميركية "نينا باتشولكي" التي أنهت حياتها برصاصة منذ حوالي شهر، أي قبل أسابيع فقط من حفل زفافها.
 

المذيعة الأميركية نينا باتشولكي

تفاصيل جديدة حول وفاتها:
 

كشفت وسائل إعلام عالمية تفاصيل رسائل نصية أرسلتها "باتشولكي" لخطيبها قبل دقائق من أن تقتل نفسها،حيث اتهمته فيها بكونه السبب في آلامها.
 

المذيعة الأميركية نينا باتشولكي وخطيبها

رسالة باتشولكي لـ خطيبها:
 كان نص الرسالة كالآتي: "على الرغم من أنك دمرت حياتي، كان لدي أمل دائماً .. يؤسفني جداً أن أفعل هذا .. فلا يمكنني تحمل أي من هذا الألم بعد الآن"
 

المذيعة الأميركية نينا باتشولكي وخطيبها

رسائل باتشولكي مع شقيقتها:
 

تبادلت المذيعة رسائل أُخرى مع شقيقتها كشفت عن عن وجود مشاكل واضطرابات في علاقتها بخطيبها، واتهامها له بالخيانة، حيث كانت نصها كالآتي: "هاس "خطيبها" أخبرني أنه يكرهني وسيشعر وكأنه ربح مليون دولار بمجرد أن أخرج من حياته".
 

المذيعة الأميركية نينا باتشولكي وشقيقتها

سبب وفاة باتشولكي:
 

أدت خياتة خطيبها لها إلى تدهور حالتها النفسية ودخولها في حالة اكتئاب، انتهت بإطلاقها النار على نفسها.

باتشولكي نينا باتشولكى وفاة المذيعة الأميركية فضائية العربية وسائل اعلام عالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

حسين الشحات أبرزهم.. فرج عامر يعلن رحيل 10 لاعبين عن الأهلي

مفيش امتحانات.. أستاذ مناهج يزف بشرى لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

مباراة ليفربول وبرايتون مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة

الدولار ينخفض والذهب يرتفع .. تراجع كبير في أسعار العملة الامريكية عالميا

عجب الخواجة.. الزمالك يحصل على موافقة فيريرا لضم خليفة محمد صلاح.. تفاصيل

محترف في اليونان.. فرج عامر يعلن تعاقد الأهلي مع صفقة جبارة

بعد إعارتهم.. الأهلي يرفع أسماء 4 لاعبين من القائمة المحلية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

من يؤخر صلاة المغرب.. صليها في وقتها لـ3 أسباب و6 نعم

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. اغتنمها بهذه السنة

القوى العاملة في أسبوع .. سعفان يتفقد الاقتراع السري لانتخابات مجالس إدارة النقابات العمالية.. تعيين 2525 شاباً منهم 22 "قادرون باختلاف" في 5 محافظات

ما هي كفارة الظهار في الإسلام ؟ أدلتها وما يشترط لقبولها

قبل الحكم عليهم.. النص الكامل لأمر إحالة 215 متهما في كتائب حلوان

محمود حسين في حواره لـ صدى البلد: إنجازات الرئيس في 8 سنوات تتحدث عن نفسها.. لدينا ثروة بشرية بها 1000 محمد صلاح.. والرياضة أصبحت تدار بالخطط وليس الفهلوة.. المقصر في ملف محمد الشوربجي سيحاسب

عبد المنعم سعيد لـ صدى البلد: إتاحة الفرص كلمة السر لنجاح الحوار الوطني.. يجب النظر في لوائح العمل الحزبي.. و إنقاذ البلاد من الفوضى انجاز ندين به للرئيس السيسي

إزالة التعديات وتبطين الترع وأسبوع القاهرة للمياه.. تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالدول الإفريقية ..التحول لنظم الري الحديث.. أبرز إنجازات وزارة الموارد المائية خلال 8 سنوات

ترشيحاتنا

خايفة على فيفي عبده.. شريفة ماهر: شكري سرحان عملي عاهة مستديمة| تفاصيل

التعليم: انتهاء تدريبات 30 ألف مدرس على أنشطة التوكاتسو

الانتخابات تزيد الترحيل .. أردوغان: نصف مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم

شوبير: المغرب تقترب من استضافة كأس الأمم الإفريقية

رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة

جمال شعبان عن تصريحات ياسمين عز: جبرتي بخواطر رجالة مصر| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ونش الحب.. أردنية تثير الجدل بإهداء زوجها 10 آلاف وردة

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. إطلالات وضعت نادية الجندي في مأزق| شاهد

الراجل من حقه يمسك تليفون مراته .. من هو زوج ياسمين عز ؟

بملابس ملفتة.. نسرين طافش تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

نصب وشعوذة.. حكاية الشيخ إبراهيم في النصب على خلق الله| فيديو جراف

ماذا سيحدث للعيش الفينو والسياحي بعد ارتفاع أسعار الدقيق والردة؟| تغطية خاصة

أحمد شيبة يرد على انتقاده لتقديم حفل بعد وفاة شقيقه .. فيديو

تنورة بـ 10450 جنيه.. أسعار أزياء نجمات الفن تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ