مذيعة تنهي حياتها قبل زفافها.. تفاصيل جديدة حول وفاة باتشولكي ورسالتها الأخيرة لخطيبها|فيديو

عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو يرصد مذيعة أنهت حياتها قبل زفافها بسبب علاقة سامة.

المذيعة الأميركية نينا باتشولكي

وأوضح المقطع أن هناك تفاصيل جديدة حول وفاة المذيعة الأميركية "نينا باتشولكي" التي أنهت حياتها برصاصة منذ حوالي شهر، أي قبل أسابيع فقط من حفل زفافها.



المذيعة الأميركية نينا باتشولكي

تفاصيل جديدة حول وفاتها:



كشفت وسائل إعلام عالمية تفاصيل رسائل نصية أرسلتها "باتشولكي" لخطيبها قبل دقائق من أن تقتل نفسها،حيث اتهمته فيها بكونه السبب في آلامها.



المذيعة الأميركية نينا باتشولكي وخطيبها

رسالة باتشولكي لـ خطيبها:

كان نص الرسالة كالآتي: "على الرغم من أنك دمرت حياتي، كان لدي أمل دائماً .. يؤسفني جداً أن أفعل هذا .. فلا يمكنني تحمل أي من هذا الألم بعد الآن"



المذيعة الأميركية نينا باتشولكي وخطيبها

رسائل باتشولكي مع شقيقتها:



تبادلت المذيعة رسائل أُخرى مع شقيقتها كشفت عن عن وجود مشاكل واضطرابات في علاقتها بخطيبها، واتهامها له بالخيانة، حيث كانت نصها كالآتي: "هاس "خطيبها" أخبرني أنه يكرهني وسيشعر وكأنه ربح مليون دولار بمجرد أن أخرج من حياته".



المذيعة الأميركية نينا باتشولكي وشقيقتها

سبب وفاة باتشولكي:



أدت خياتة خطيبها لها إلى تدهور حالتها النفسية ودخولها في حالة اكتئاب، انتهت بإطلاقها النار على نفسها.