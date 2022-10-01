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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

351 مليون جنيه استثمارات في الإسكندرية للأدوية خلال 4 سنوات

صدى البلد

تفقد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام،و ذلك في ثاني محطات جولته الميدانية بمدينة الإسكندرية.

 

وفي مستهل الزيارة، استمع الوزير إلى عرض توضيحي تضمن نبذة عن الشركة والرؤية المستقبلية، حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في الشركة خلال الثلاث سنوات السابقة نحو 253 مليون جنيه، فيما تبلغ الاستثمارات المتوقعة للعام الحالي 2022-2023 نحو 98 مليون جنيه بإجمالي 351 مليون جنيه خلال أربع سنوات.

 

وأجرى المهندس محمود عصمت جولة في مصانع الشركة، رافقه خلالها الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتورة عبلة يوسف العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للأدوية، حيث تابع سيادته سير العمل والإنتاج وأعمال التطوير المنفذة في السنوات الماضية، والمواقع التي سيشملها التطوير خلال الفترة المقبلة.

واطلع على عينات من منتجات الشركة التي تتنوع بين أقراص وكبسولات وأمبولات وقطرات ومستحضرات بنج الأسنان بمختلف أنواعه ومنتجات بيطرية.

وفي هذا الإطار، أشاد وزير قطاع الأعمال العام بأعمال التطوير التي شهدتها وحدات وأقسام الشركة، وكذلك ثقة شركات عالمية في التصنيع على خطوط إنتاج الشركات التابعة وفي مقدمتها شركة الإسكندرية.

وشملت الاستثمارات المنفذة، أعمال المرحلة الأولى من تطوير المصنع، وخط بنج الأسنان الجديد لتلبية احتياجات السوق المحلية والمساهمة في التصدير، وخط إنتاج ODF  والذي يعد طفرة في الأشكال الصيدلانية الجديدة وهي عبارة عن شرائط توضع على اللسان لها تأثير سريع في غضون ثوان قليلة، بالإضافة إلى ماكينة تعبئة وتغليف أقراص وطباعة باركود، وماكينة خط إنتاج المطهرات، ومشروع مكافحة الحريق. أما الاستثمارات الجاري تنفيذها فتتضمن المرحلة الثانية من تطوير المصنع وماكينة الاستيكر لبنج الأسنان.

وتسعى الشركة لتسجيل أشكال صيدلانية جديدة تتمثل في مستحضرات "ODF"، حيث تمتلك 4 منتجات مسجلة و17 قيد التسجيل من منتجات "ODF" التي تغطي معظم احتياجات السوق.

جدير بالذكر أن المؤشرات المالية للشركة عن العام المالي 2021-2022 أظهرت تحقيق مبيعات بقيمة 1.1 مليار جنيه وصافي ربح حوالي 117 مليون جنيه.
 

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