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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شقيقة محمد سامي تثير الجدل بإطلالة باهظة الثمن|شاهد

ريم سامي
ريم سامي

حرصت ريم شقيقة المخرج محمد سامي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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لافتت ريم سامي الأنظار في الصور بإطلالة باهظة الثمن، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأزرق و الأبيض.
قد حمل فستان ريم شقيقة محمد سامي توقيع دار الأزياء العالمية dolce and gabbana ، ويتراوح سعر التصميم من ٣٥ إلي ٤٠ ألف جنيه مصري مما أثار الجدل بين متابعيها.
أنتعلت ريم سامي حذاء صيفي مسطح باللون الأبيض، تزينت ببعض المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريم سامي على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

ريم سامي
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