شقيقة محمد سامي تثير الجدل بإطلالة باهظة الثمن|شاهد

حرصت ريم شقيقة المخرج محمد سامي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.



لافتت ريم سامي الأنظار في الصور بإطلالة باهظة الثمن، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأزرق و الأبيض.

قد حمل فستان ريم شقيقة محمد سامي توقيع دار الأزياء العالمية dolce and gabbana ، ويتراوح سعر التصميم من ٣٥ إلي ٤٠ ألف جنيه مصري مما أثار الجدل بين متابعيها.

أنتعلت ريم سامي حذاء صيفي مسطح باللون الأبيض، تزينت ببعض المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريم سامي على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.