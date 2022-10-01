رمضان عبد المعز: مبادرة أخلاقنا الجميلة ترسي القيم والأخلاق والمثل والآداب

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن مبادرة "أخلاقنا الجميلة" التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ترسي القيم والأخلاق والمثل والآداب وهذا ما يدعو له القرآن، موضحا أن القرآن اسمه مأدبة الله لأنه يشتمل على الآداب والرسول بعث ليتمم مكارم الاخلاق.



ووجه الشيخ رمضان عبد المعز، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لما قدمته من مبادرة "أخلاقنا الجميلة"، مؤكدا أن هذه الحملة مفيدة للغاية لعدة أسباب أولها "إنها قصيرة وشاملة وعبارة عن كلمتين وبس وتطبق على هذه الحملة خير الكلام ما قل ودل".

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الرحمة أكثر صفة ذكرت فى القرآن الكريم، محذرا من تقسيم رحمة الله على عباده.



وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، : "رحمة ربنا لكل الناس مؤمن وكافر، فتحفيف العذاب عن الكافر او العاصى، هو من رحمة الله، فكل امر يتعرض له الإنسان فيه رحمة من الله".

وقال الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامي، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الحكم على أحد بدخوله الجنة أو النار، مستشهدا بالحديث الشريف: "من فعل من هذه القاذورات شيئا ثم مات، فأمره إلى الله ان شاء عذبه او عفا هذا".

وتابع عفيفى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "القاذورات وهى الكبائر العظيمة التى يرتكبها البعض، فبعد موته لا يجوز لاحد أن يتحدث عن هو فى الجنة ام النار، فلا أحد يعلم نهايته، فقد يكون تاب".