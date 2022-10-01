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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غواصون يكتشفون سفينة حربية ألمانية غارقة منذ الحرب العالمية الأولى| شاهد

سفينة
سفينة

 اكتشف غواصون، حطام سفينة ألمانية مختفية منذ فترة طويلة في الحرب العالمية الأولى والتي غرقت منذ قرن، وذلك من قبل غواص متجول قبالة سواحل فيرجينيا.

 

قصة السفينة الغارقة

 

وغرقت SM U-111 ، التي كانت عبارة عن سفينة يبلغ ارتفاعها 235 قدمًا، بعدما تسببت في إغراق ثلاث سفن تجارية تابعة للحلفاء في المحيط الأطلسي خلال فترة وجودها مع البحرية الإمبراطورية الألمانية في 31 أغسطس 1922 في المياه التي قالت البحرية الأمريكية إن عمقها يبلغ 1600 قدم.

سفينة غارقة

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، كان الغطاس إريك بيتكوفيتش على متن مركبة R / V Explorer على بعد حوالي 40 ميلاً من ساحل فرجينيا وهو ينظر إلى شاشة فيديو مرتبطة بمركبة تعمل عن بعد تبحث عن بعد مسافة 400 قدم حين اكتشف السفينة الغارقة.

سفينة غارقة

وقال بيتكوفيتش لناشيونال جيوجرافيك، أن السفينة واحدة من تلك السفن الضائعة الرائعة التي لا يزال هيكلها موجود ولم يتحلل.

 

ويعد بيتكوفيتش من ماريلاند وهو واحد من عدد قليل من "الغواصين التقنيين" الذين يستكشفون أعماق أعمق بكثير من الحد القياسي البالغ 120 قدمًا والذي يلاحظه الغواصون الترفيهيون.

غواصين لحرب العالمية الأولى سفينة الألمانية قرن

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