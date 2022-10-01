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سيارات

حسين مصطفى: لجنة سيارات الطاقة النظيفة هدفها نشر الفكرة ودعم اتجاه الدولة

حسين مصطفى، خبير
حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات

قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات ، انه يؤيد إعلان شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ، قرارا رسميا بتشكيل لجنة سيارات الطاقة النظيفة برئاسة المهندس أحمد زين ، لنشر فكرة السيارات الكهربائية فى السوق المصرى .

 

واضاف المدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان شعبة السيارات بالغرفة التجارية تهتم فى الفترة الاخيرة بدعم اتجاه السيارات الكهربائية وتشكيل لجنة لتركيز الجهود فى اتجاه دعم نشر ثقافة السيارات الكهربتائية سواء من خلال استيردها او تصنيعها هو مطلوب .

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واوضح خبير صناعة السيارات  ، ان هذه اللجنة برئاسة المهندس احمد زين ، سيكون دورها استشارى لبيان الطريق والاسلوب ورفعها الى السلطلت الصناعية صاحبة القرار عن طريق الجهة شبه الرسمية وهى الغرفة التجارية ، كما انه دائما اللجان المتخصصة تكون مفيدة وهى ليست للبحث عن اى اتجاه الا للمصلحة وتسير فى اتجاه الدولة .

 

واكد مصطفى ان الاهتمام بالطاقة النظيفة هو لب اهتمام الدولة سواء بمشاريع احلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى او تشجيع صناعة السيارات الكهربائية ومحاولات احياء شركة النصر لتصنيع السيارات الكهربائية وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدور فى هذا الاتجاه .

 

وأيد مصطفى تشكيل هذه اللجنة لنشر فكرة السيارات الكهربائية ، حيث ان الشباب الذى يرمى بنفسه فى اتون التجارب هم الاقرب للمعاونة فى تحقيق الحلم اوعلى الأقل هم لبيان الاتجاه الاوضح او العملى لتحقيق حلم الوصول لتصنيع سيارات الطاقة النظيفة .

 

وتابع خبير صناعة السيارات ، ان المهندس احمد زين هو من الشباب الواعد الذى قضى وقتا طويلا فى الاهتمام بالسيارات الكهربائبة واقامة محطات ونقاط للشحن لانتشار الفكرة ولديه الكثير مما يفعله من خبرة تراكمت لديه فى هذا الاتجاه بالاضافة الى ان هناك اسماء كثيرة فى تشكيل اللجنة لديهم خبرات كبيرة وكافية فى هذا المجال .

 

مؤكدا ان العمل بالطاقة النظيفة يجعلنا نستفيد بموارد الدولة من خلال توفيرها فى اتجاهات اخرى وتقلل التلوث وتوفر الكثير للمستهلكين بالفرق بين السير بنفس المسافة سواء تعمل بالغاز الطبيعى التخفيض قض يصل الى 60% او السير فى نفس المسافة بتخفيض يصل ما بين 40% الى 50% من ثمن الوقود التقليدى .

 

والجدير بالذكر ان شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ، قد قررت بتشكيل لجنة سيارات الطاقة النظيفة برئاسة المهندس أحمد زين ، والمهندس أحمد ناجي نائبا له، والأعضاء الدكتور على ناجي ومازن هارون وتوني لطيف وسيد طايع.

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