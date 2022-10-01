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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من داخل سيارتها الفارهة.. ياسمين صبري تثير الجدل من باريس| شاهد

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

شاركت الفنانة ياسمين صبري ، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على انستجرام.
 

وتألقت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية كوت كاروهات بالون الأبيض مع الأسود، من داخل سيارتها الفارهة من باريس.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وانتعلت حذاء ذات الكعب العالى باللون الأورنج وحقيبة بنفس اللون.


 

وقد تداول رواد السوشيال ميديا  انباء عن عودة الفنانة ياسمين صبري  ، ورجل الأعمال وزوجها السابق أحمد أبوهشيمة  بعد ظهورهم في نفس المكان وهوما تساءل عنه البعض “هل رجعوا لبعض؟”. 


 

وتتميز الفنانة ياسمين صبري  ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 


 

شبكة ياسمين صبري


شبكة تقدر بـ 200 ألف دولار، وكانت عبارة عن خاتم من الألماس عيار 5.8 قيراط، وأسورة من الذهب الأبيض، مزينة بأرقىوأغلى أنواع الألماس عيار 5 قراريط.


 

سيارة ياسمين صبري

سيارة رولز رويس، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يصل سعرها إلى 10 ملايين جنيه.

وعلم صدى البلد ان النجمة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لديهما نية للعودة مرة أخرى لبعضهمارسميا ؛ وذلك بعد انفصال دام لعدة أشهر.


والتقى الثنائي أكثر من مرة بعد الانفصال؛ في محاولة لإعادة المياه إلى مجاريها مرة أخرى .

وعلم صدى البلد ان الثنائي يرغبان في العودة، ولكن حتى الآن لم تتم العودة رسميا؛ ويتكتم الثنائي على الخبر.


 

عودة ياسمين صبري وأبو هشيمة
عادت حالة التساؤل حول عودة ياسمين صبري، لزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد ظهور الأولى فيأحد الأماكن التي سبق وظهر فيها أبو هشيمة.


 

صورة ياسمين صبري وأبو هشيمة

وجمع الجمهور بين خلفيتي صورة ياسمين صبري، وأحمد أبو هشيمة، التي تشابهتا، ما جعل الجمهور يتساءل حولحقيقة عودتهما لبعضهما.


 

على جانب آخر، تستكمل ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد "شغل عصابات" خلال الفترة المقبلة، حيث تخوضبه أولى بطولاتها المطلقة في السينما، ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذىتدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.


 

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمدسيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، آيتنعامر،هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي ، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهالعنبر، عمر الشناوي.

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