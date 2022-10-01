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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أحمد كريمة يهدد بالانسحاب من برنامج على الهواء.. والسبب مفاجأة.. فيديو

احمد كريمة
احمد كريمة

هدد  الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بالانسحاب من حلقة على الهواء بسبب سؤال المذيعة عن السبب في إثارة القضايا المتعلقة بخدمة المرأة لزوجها أو حق الرضاعة بأجر وغيرها من القضايا التي أثارت الجدل مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال "كريمة" خلال حواره  على فضائية "الشمس" مساء اليوم السبت: "مين اللي جر المجتمع لهذه القضايا مش إحنا العلماء، إنما أنتي عايزة تلفي وتدوري وتتهمي العلماء اقطع الحلقة وامشي، العلماء خط أحمر يعني لو أنتي مسيحية قدامك رتبة كنسية تقدري تهينيها .. لا أنا وزير الإعلام ولا وزير الأوقاف، العالم لا يملك أن يقول لهرة اركني على جنب، ارجعي إلى المرجعيات الحقيقية لماذا لا يتم مراعاة التخصص في الضيوف الذين يتم استضافتهم في البرامج وإحنا نقدم الرؤية الفقهية المستنبطة من دليل القرآن والسنة".

وأوضح إنما بقوا يجيبوا كل من هب ودب ، هذا ليس ذنب الأزهر، البعض بقوا يجيبوا واحد هو سبب هوس اللي بيتكلموا على المرأة حد تكلم ازاي تقدر تدفع الرسوم وتشتري الملابس وتدفع الدروس حد فكر في كده لا، إنما يكلموا في حق الكد والسعاية تخدم ولا متخدمتش".

وأضاف "الزعماء أمثال عرابي ومصطفى كامل وجمال عبد الناصر والسادات والسيسي دول خرجوا من النساء العظيمات حرائر مصر وكذلك البابا شنودة والبابا تواضروس، هي دي المرأة اللي كانت عايشة آمنة قبل ما يبعثوا هذه الأفكار لهدم الأسرة المصرية ويقولك أصل الرجال مهتمين بالجانب الجنسي فقط".

أحمد كريمة الأزهر جمال عبد الناصر السيسي وزير الاوقاف

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