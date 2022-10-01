ليس لهم أثر.. هليكوبتر و100 سيارة للبحث عن «صيادي صقور» تائهين بصحراء مطروح|شاهد

كشف سيد حبون، أحد شباب قبائل مطروح، تفاصيل جديدة عن رحلة البحث عن صيادي الصقور التائهون في صحراء العلمين، قائلاً: "آخر تواصل مع المفقودين كان من خمس أيام.. والتائهون كل عام بداية من منتصف شهر سبتمبر يتوجهون لاصطياد الصقور والطيور".

وأكد سيد حبون، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، عدم وجود أي تواصل مع المجموعة المفقودة منذ 5 أيام، لافتا إلى أن قبائل مطروح تكاتفت وتوجهت بإذن للجهات السيادية وهناك أكثر من 100 عربية وطائرة مروحية تمسح الصحراء ابتداء من سيوة والسلوم ومنطقة غرب العلمين.

وتابع: "منطقة صحراء غرب العلمين هي آخر منطقة تواجد فيها المفقودون، وهناك 500 شخص يبحثون عن المفقودين في الصحراء وليس لهم أي أثر وهذا أمر غريب".

تاهوا منذ 5 أيام.. البحث عن 3 أشخاص فى صحراء مطروح

اتفق اثنان من الإخوة على الخروج إلى الصحراء في مطروح لممارسة هوايتهم المفضلة بصيد الطيور البرية من الصحراء والمكوث أيامًا فى الوديان الصحراوية .

وبعد ما قررا ان يتحركوا قاصدين الصحراء اصطحب أحد الأشقاء نجله للذهاب معهم فى تلك الرحلة وودعوا أسرهم بعد ما جمعوا احتياجاتهم من أطعمة ومياه داخل سيارتهم.

هواية صيد الطيور البرية تعد إحدى الهوايات المفضلة للكثيرين من بدو مطروح والذين ينصبون شباكهم لصيد تلك الطيور أو الخروج بسيارتهم إلى الصحراء فى رحلات لاصطياد تلك الطيور.

وقاموا بأخبار أسرهم بأن رحلتهم تستغرق 3 أيام حتى عودتهم وانتظرت أسرهم عودتهم من رحلتهم بعد انتهاء الثلاثة أيام إلا أنهم لم يعودوا فى موعدهم المحدد ليبدأ الخوف ينتاب الأسرة وينتظروهم إلا أنهم لم يعودوا فقام عدد من أفراد قبيلتهم بالبحث عنهم إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور عليهم.