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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرحلة الحسم.. تفاصيل مقترح ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

تفاصيل مقترح ترسيم
تفاصيل مقترح ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

سلمت الولايات المتحدة، مقترحا إلى رئيس لبنان ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري، بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وذكرت الرئاسة اللبنانية أن عون "استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، وتسلم منها رسالة خطية من هوكستاين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

مقترح إيجابي

ذكرت مصادر لبنانية أن لمقترح الأمريكي الذي تسلمته لبنان، بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "إيجابي".

وأكد مصدر دبلوماسي رفيع أن "المقترح يحفظ للبنان حقوقه في حقل قانا والخط الحدودي البحري 23 والحقول الغازية كاملة ضمن حدوده"،وفقا لوكالة "الأناضول".

وأوضح المصدر اللبناني أن "المقترح إيجابي من حيث المبدأ.. وسيكون بإمكان شركة توتال الفرنسية - بناء على اتفاقية موقعة سابقا مع بيروت - البدء في التنقيب عن الغاز في الحقول اللبنانية".

ويقع الجزء الشمالي من حقل "قانا" في البقعة الجغرافية البحرية رقم 9، وضمن الخط 23 الذي يعتبره لبنان حدوده البحرية، وفقا للخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة، بينما يقع الجزء الجنوبي منه ضمن المنطقة التي تعتبرها إسرائيل تابعة لها.

خطوة مهمة

وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات عدة، عبر وساطة أمريكية، لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فيما يدور الخلاف حول حقوق التنقيب عن الغاز في نطاق حقل "كاريش" والخط 29.

فيما أوضح مصدر بالرئاسة اللبنانية أن "الرد اللبناني على المقترح سيتم في أسرع وقت ممكن تمهيداً للانتقال إلى الخطوة المقبلة".

كما أفادت القناة 12 العبرية بأن "الطاقم الأمني الإسرائيلي سيصدق الأسبوع المقبل، على اتفاق ​ترسيم الحدود البحرية​ مع لبنان".

لبنان.. عون يتسلم الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

حسن نصر الله عن ترسيم الحدود مع إسرائيل: نحن أمام أيام حاسمة

وفي ذات السياق، قال الأمين لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن لبنان تلقى ردا مكتوب من الوسيط الأمريكي، حول مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، معتبرا أنها خطوة مهمة جدا.

وتابع حسن نصر الله في كلمة "نحن أمام أيام حاسمة في ملف الترسيم ونأمل أن تكون خواتيمه جيدة ما سيفتح أفاقا جديدة وواعدة للشعب اللبناني.. وسيتضح ما هو موقف مسؤولي الدولة وإلى أين تتجه الأمور".

وأضاف أمين عام حزب الله "إذا وصل ملف الترسيم إلى النتيجة المطلوبة والطيبة.. سيكون ذلك نتاج الوحدة والتعاون والتضامن الوطني".

بدوره، أشار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى أن مسودة الاتفاق النهائي حول ​ترسيم الحدود البحرية​ مع إسرائيل "إيجابية".

واعتبر في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن المسودة "تلبي مبدئيا المطالب اللبنانية.. التي ترفض إعطاء أي تأثير للاتفاق البحري على الحدود البرية".

ولفت إلى أن الاتفاق مؤلف من 10 صفحات وباللغة الإنجليزية، ويستلزم درسا قبل إعطاء الرد النهائي عليه، مؤكدا أن "اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل سيتم توقيعه عند حصوله في ​الناقورة​ عند نقطة الحدود".

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