حاجات ما تتحكيش عشان أبنه| تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة صيدلي حلوان

كشفت شقيقة الدكتور الصيدلي ولاء زايد، التى قتل في حلوان، تفاصيل لأول مرة عن واقعة القتل، وقالت :" شقيقي جلس مع زوجته الأولى 4 أيام قبل أن تقوم هي و أسرتها بتعذيبه حتى حدث ما حدث و توفى".

وأضافت شقيقة المجنى عليه، خلال تصريحات تلفزيونية:" أن والد زوجة شقيقها المتهم فى القضية، تواصل مع زوجها لمعرفة هل بالفعل ولاء تزوج أم لا، وأنه فى حالة الزواج سيكون هناك رد فعل، ولن يترك حق نجلته".

ولفتت إلى أن زوجها طالب من والد زوجة ولاء، بالهدوء، وأن يكون هناك جلسه لـ الصلح، وعدم حدوث مشكلات.

وتابعت شقيقة الراحل ولاء، :" أبلغت شقيقي بما حدث فى المكالمة بين والد زوجته، و زوجي، وأكد أنه جلس مع زوجته الأولى وأخبرها بأنه تزوج بثانية، وأنها تقبلت الوضع".

وأوضح شقيقة الراحل ولاء، :" كان نائم مع زوجته المتهم في القضية، قبل الحادث بيوم وقام بدفع مصاريف المدرسة، وكانت الحياة عادية، ولكن فى اليوم الثانى حدث ما حدث".

وفى نفس السياق أكدت والدة المجنى عليه الدكتور الصيدلي ولاء :" أن زوجة نجلها الأولى “المتهم فى القضية”، كانت تريد أن تعيش مع نجلها، وأنها رفضت تدخل أسرتها كثير، معلقة “ شوفت بعينى كمية رفض تدخل والدتها”.

وتابعت :" مرات أبنى "المحبوسة" طلبت أن تعيش مع نجلي بعد أن تزوج عليها، ولكن أسرتها كانت ترفض، وأنها قامت بتقبيل رأسها، وأنها كانت ترفض لقب مطلقة"، مؤكدة :" ضغط على أبنى و ردها بعد أن ظلت فترة مطلقة، وكشفت والدة الراحل أن نجلها رفض أن يفصح لها أسباب الطلاق، وأكد “ حاجات ما تتحكيش عشان أبنى الصغير”.