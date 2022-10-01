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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شقيقة صيدلي حلوان: مراته قعدت 4 أيام بياكلوا ويشربوا ومبيتة نية الغدر بيه|فيديو

ولاء زايد
ولاء زايد

كشفت الدكتورة أسماء شقيقة ولاء زايد "صيدلى حلوان"، تفاصيل الغدر الذى تعرض له شقيقها على يد زوجته.

وأوضحت شقيقة ولاء زايد، خلال حوارها مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن شقيقها سافر إلى زوجته الخميس الماضي، وقضى معها الخميس والجمعة والسبت والأحد. 

وتابعت شقيقة ولاء زايد: “أن والد زوجة ”ولاء" اتصل بزوجها ليتأكد من زواج “ولاء” على ابنته، وطلب من زوجها عدم إخبار شقيقها".

مراته عرفت

وأضافت شقيقة ولاء قائلة: “اتصلت بـ "ولاء” وبلغته باللى حصل، قاللى إن مراته عرفت وقالت خلاص مفيش مشكلة، ونزلوا دفعوا مصاريف الدراسة لابنهم".

وأكدت شقيقة ولاء قائلة: "ولاء قعد مع مراته 4 أيام بياكلوا ويشربوا ويناموا، لكنها كانت مبيتة النية أنها تغدر بيه".

 

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