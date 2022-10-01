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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران.. إحباط هجوم مسلح على محطة للقطارات بمدينة زاهدان

علم إيران
علم إيران

أفادت ​وكالة الأنباء الإيرانية​ (إرنا)، بإحباط هجوم مسلح على محطة للقطارات بمدينة زاهدان جنوب شرقي البلاد.

وكانت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، ذكرت أن 3 عناصر تابعة للحرس الثوري قُتلوا جراء اشتباكات دامية وقعت أمس في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران ذات الغالبية السنية.

وقال بيان لدائرة العلاقات العامة لفيلق القدس الإيراني، اليوم، إن ”العقيد حميد رضا هاشمي، ومحمد أمين أزشقر، ومحمد أمين عريفي، لقوا مصرعهم خلال اشتباكات مع مسلحين معارضين ينتمون لجيش العدل البلوشي المعارض“.

من جانبه، ذكر مصدر أمني مطلع لوكالة أنباء ”فارس" الإيرانية، أن عبد المجيد ريغي وياسر شه بخش، العضوين في جماعة جيش العدل الانفصالية، قتلا خلال الحادث الذي وقع في مدينة زاهدان.

مقتل قائد استخبارات

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس عن مقتل قائد استخبارات الحرس في محافظة سيستان وبلوشستان العقيد علي موسوي، خلال اشتباكات قوى الأمن مع مجموعة أسمتها بالإرهابية، في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران.

وفي سياق متصل، أعلن حاكم محافظ سيستان وبلوشستان مدرس خياباني، أن الاشتباكات التي وقعت في زاهدان أسفرت عن مقتل 19 شخصا وإصابة 20 آخرين.

وذكرت وكالة أنباء “تسنيم” المقربة من جهاز الاستخبارات الإيراني، أن تنظيم جيش العدل الذي تصنفه إيران على أنه منظمة إرهابية، تبنى في قنوات تابعة له مسؤولية الهجوم على المركز رقم 16 لقوى الأمن الداخلي الإيراني في شارع رازي بمدينة زاهدان.

ايران اشتباكات الحرس الثوري هجوم مسلح زاهدان

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