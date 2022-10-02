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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسلام إبراهيم يكشف كواليس أعماله الجديدة.. فيديو

اسلام ابراهيم
اسلام ابراهيم

ألتقت عدسة موقع صدى البلد بالفنان إسلام إبراهيم وتحدث عن تفاصيل أعماله الجديدة، ورأيه في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما.

وكان قد هاجم الفنان إسلام إبراهيم ؛ والد أحمد سالم ؛المطرب النقاش وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إسلام إبراهيم :" أنا عارف ان الكلام اللي هقوله ده ممكن ميعجبش ناس كتير بس انا شايف الترند ده من زاوية تانية خالص ".

وأضاف إسلام إبراهيم:" فكرة انك ربنا يرزقك بشابين زي دول ينطبق عليهم كلمة شباب زي الورد لانهم ربنا كارمهم بالوسامة والموهبة والصوت الحلو وعندهم المؤهلات انهم يكونوا نجوم ومتحاولش تساعدهم انهم يحققوا حلمهم او يعملوا الحاجة اللي بيحبوها وتفرض عليهم قيود ومسؤليات مش بتاعتهم زي ان هما يجهزوا اخواتهم البنات اللي اكبر منهم حضرتك البنات دول انت اللي خلفتهم مش هما ".

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وتابع إسلام إبراهيم :" والحياة دي حياتك انت مش حياتهم هما وتفرض عليهم يكونوا نقاشين وده مش تقليلا من مهنة النقاش اكيد هي مهنة محترمة وشريفة لكن اي حد مش موهوب يقدر يشتغلها لكن مش اي حد عنده الموهبة والصوت ده "

اختتم إسلام إبراهيم :" خلاصة الكلام احنا مش بنخلف العيال عشان نستعبدهم احنا عندنا مفاهيم مغلوطة كتير في فلسفة الجواز والخلفة والتربية وزي ما طاعة الوالدين واجبة واي ابن بيفتح بقه او يعترض على حاجة مش عاجباه بيبقي ابن عاق كمان الولاد امانة هتتسئل عليها قدام ربنا".

إسلام إبراهيم الفنان إسلام إبراهيم مهرجان القاهرة المطرب النقاش أحمد سالم المطرب النقاش

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