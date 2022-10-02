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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد فاضل يكشف كواليس لأول مرة عن الضاحك الباكي وموعد إنتهاء التصوير| فيديو

محمد فاضل
محمد فاضل

التقت عدسة صدى البلد بالمخرج الكبير محمد فاضل ووجه رسالة للنجم صلاح السعدني بعد تكريمة بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، كما كشف لأول مرة كواليس  مسلسل الضاحك الباكي وموعد إنتهاء التصوير.

يعود المخرج محمد فاضل  إلى الدراما بعد غياب 10 سنوات حيث اتفق مع شركة العين للإنتاج على تنفيذ مسلسل الضاحك الباكي نجيب الريحاني لصالح الشركة المتحدة ومن تأليف الكاتب والإعلامي محمد الغيطي وتستعد الشركة المنتجة بتوفير أفضل العناصر الفنية والتقنية واحدث أدوات صناعة الدراما العالمية.


و المسلسل لا يتناول فقط  سيرة الريحاني منذ طفولته حتى رحيله ولكنه يرصد بالتفصيل تاريخ مصر خلال أكثر من نصف قرن ويستعرض الأحداث الوطنية وكيف كانت مصر في عصرها الذهبي مناوئة الفن والإبداع وقبلة كل الجنسيات كما يؤكد على محور الوحدة الوطنية والتسامح الديني وقبول الآخر وهي القيم والمبادئ التي قامت عليها سبيكة المجتمع المصري المتحضر  كأحد أهم قوة الشخصية المصرية .

كما يرصد المسلسل الشخصيات الفنية والوطنية من مشاهير المرحلة والذين شكلوا قوة مصر الناعمة ومكانتها بين العالم لتذكير الأجيال الجديدة وتشكيل وعيهم بتاريخ ونهضة الأمة المصرية.


وقد أبدت الشركة المتحدة كل الترحيب والاستعداد لإظهار العمل على أرقى مستوى وذلك حرصا من إدارتها الجديدة برئاسة الخبير الاقتصادي والمصرفي حسن عبدالله  وحرصا على التميز والجودة الفائقة في المنتج الدرامي والفني لتعود الدراما المصرية للريادة كما كانت في ظل منافسة شرسة على الشاشات العربية.

المخرج محمد فاضل صلاح السعدنى شركة المتحدة المخرج الكبير محمد فاضل مسلسل الضاحك الباكي

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