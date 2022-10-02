إكرامي والشناوي.. تدريبات شاقة لحراس بيراميدز في معسكر الإمارات|فيديو

خاض شريف إكرامي وأحمد الشناوي ودعدور ثلاثي حراس مرمي بيراميدز تدريبات شاقة خلال معسكر الفريق الأول بنادي بيراميدز في مدينة دبي، استعدادا لموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويخوض فريق بيراميدز مباراة ودية أمام نادي رويال إف سي الإماراتي، في ثاني المواجهات التحضيرية التي يخوضها بمعسكره الحالي والذي يختتمه يوم الاثنين المقبل.

وتقام مباراة بيراميدز أمام فريق رويال بملعب سيفنز ستاديوم بمدينة دبي، مساء اليوم الأحد، بعدما سبق وخاض ودية أولى أمام نادي جولف يونايتد الإماراتي وحقق الفوز بثلاثية نظيفة سجلها دودو الجباس وفخر الدين بن يوسف "هدفين".

ويختتم بيراميدز معسكره في مدينة دبي مساء الاثنين ويعود إلى القاهرة، لبدء مرحلة التحضير النهائية قبل مواجهتي الذهاب والإياب أمام نادي هلال الساحل السوداني يومي ٨ و١٥ أكتوبر الجاري في دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.