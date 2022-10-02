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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتجنب الإصابة وزيادة الإنتاجية.. 6 توصيات لمزارعى القمح قبل موسمه

القمح
القمح

أصدر معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة شملت عددا من التوصيات الهامة، لمزارعي محصول القمح في جميع محافظات الجمهورية، يجب مراعاتها قبل بدء موسم الزراعة للحصول على إنتاجية عالية، وتجنب الأصابة بالأمراض.

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير المعهد، إن هناك متابعه مستمرة لمحصول القمح من وزارة الزراعة تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق بين باحثي المعهد وباحثي معهد المحاصيل الحقلية فى جميع محافظات مصر، وذلك ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، وذلك بمتابعة المحافظات المختلفة من حيث موقف مرض الصدأ الأصفر، والمرور على زراعات القمح بمشاركة مهندسي الإرشاد والمكافحة فى كل محافظة لاكتشاف أي إصابات بمرض الصدأ الأصفر.

أهم التوصيات

وأضاف خليل أن المعهد أصدر توصيات هامة، تم تعميمها على جميع المحافظات، لاستفادة مزارعي محصول القمح منها، ومراعاتها قبل موسم الزراعة، وشملت التالي:

• الزراعة بتقاوي معتمدة ومن مصادر رسمية موثوقة، والتى تتمثل فى الإدارات الزراعية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.

• الزراعة بتقاوي الأصناف الموصى بها، والتأكد من معاملة التقاوي بالمطهرات الفطرية الموصى بها من قبل وزارة الزراعة لمكافحة مرض التفحم السائب.

• الالتزام بالسياسة الصنفية لتوزيع الأصناف على حسب المناطق (بحرى وقبلى).

• ضرورة الالتزام بحزمة التوصيات الزراعية من حيث طريقة الزراعة وميعاد الزراعة والتسميد، حيث يؤثر ذلك على المحصول ويعرض النباتات للإصابة بالأمراض.

• المرور الدورى على حقول القمح للاكتشاف المبكر لأي ظواهر غير طبيعية على النباتات وسرعه الإبلاغ عنها سواء لمسئولي الإرشاد الزراعى بالمركز أو المديرية التابع لها أو أعضاء الحملة القومية لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى الوقت المناسب.

• تكثيف المرور والفحص لاكتشاف الإصابة بالصدأ الأصفر وسرعة الإبلاغ والرش بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة فى حال ظهور أى بؤر للإصابة بالصدأ الأصفر.

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