حسام غالي يحتفل بعيد ميلاد أمير توفيق.. شاهد

شارك حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، متابعيه صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر حسام غالي في الصورة برفقة أمير توفيق وهو يحتفل بعيد ميلاده، وعلق: "كل سنة وانت طيب أميرة".

بدأ حسام غالي مشواره الكروي في نادي بيلا ثم انضم إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول بعدها موسم 1999.



وخاض حسام غالي أول تجربة احترافية له في عام 2003 عبر بوابة فينورد الهولندي.



لعب حسام غالي لمدة 3 مواسم، شارك خلالها في 56 مباراة، وسجل 3 أهداف وصنع 4 أخرى.



انتقل حسام غالي بعد إلى توتنهام الإنجليزي موسم 2006 - 2007، ولعب له موسما واحدا، حيث رحل سريعا بعد أزمته الشهيرة ورمي قميص النادي على أرض خلال استبداله.