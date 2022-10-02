حصل “صدى البلد” على أول صور لأهالي ضحايا مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات في مدينة كرداسة بالجيزة داخل المستشفى بإمبابة.

أسفر الحادث عن إصابة 7 طالبات وتم نقلهن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تستمع النيابة لأقوال المسئولين في المدرسة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من مسئولي مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات في مدينة كرداسة بالجيزة بانهيار سور سلم، وفور إخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة انتقال قوات الأمن لفحص البلاغ.

وتبين من الفحص الأولي أن سور سلم انهار جزء منه، ما أدى لإصابة عدد من الطالبات إصابات طفيفة، وتجري قوات الأمن التحريات اللازمة لبيان ملابسات الواقعة وبيان مدى وجود حالات إصابات أخرى من عدمه.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول المدرسة بعد انتشار أنباء انهيار السور بين أولياء الأمور الذين تجمعوا حول المدرسة للاطمئنان على بناتهم.

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