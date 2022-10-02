من أنقى مكان في الأرض.. عبير صبري تشارك متابعيها صورة أمام الكعبة

نشرت الفنانة عبير صبري صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت عبير صبري في الصورة من الحرم المكي، وعلقت قائلة:" من أجمل وأنقى مكان في الأرض".

يذكر أن نعت الفنانة عبير صبري، المخرج الراحل علي عبد الخالق الذي وافته المنية مساء الجمعة الماضية بعد صراع مع مرض السرطان، بأحد مستشفيات القاهرة.



وكتبت عبير عبر حسابها علي "انستجرام" قائلة: "فى آخر اتصال بينى وبين الاستاذ علي عبد الخالق للسؤال عليه والاطمئنان علي حالته الصحية قال لى بالنص الحمد لله رب الخير لا ياتي الا بالخير اللهم اجعل يقينه بك رحمة ومغفرة استاذي اللي قدمني فى اول وتانى بطولاتي مدينة لك بالكثير ربنا يرحمك ويرحم اخويا حبيبي وكل الراحلين".