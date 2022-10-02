خلال زيارة شقيقها.. فلسطينية تطعن مجندة إسرائيلية في سجن رامون

أصيبت مجندة إسرائيلية، اليوم "الأحد"، بجراح بعد تعرضها للطعن على يد فتاة فلسطينية خلال زيارتها لشقيقها الأسير داخل سجن ريمون.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ”حارسة أمن إسرائيلية داخل سجن ريمون تعرضت للطعن من قبل فتاة فلسطينية من مدينة نابلس تبلغ من العمر 23 عاما أثناء زيارتها لشقيقها المعتقل داخل السجن“.

وأكدت أن المجندة الإسرائيلية أصيبت بجراح طفيفة في عملية الطعن، وتم اعتقال الفتاة الفلسطينية من قبل إدارة السجون الإسرائيلية.

من جانبها، ذكرت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، أن الفتاة الفلسطينية اعترفت أنها طعنت المجندة الإسرائيلية ”لأجل شقيقها المعتقل داخل السجون الإسرائيلية“.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، أنه تم اعتقال شقيقة أحد الأسرى، بعد قيامها بضرب مجندة إسرائيلية؛ بسبب ”الاستفزازات والتفتيشات“ التي تعرضت لها أثناء الزيارة.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أن ”حالة من التوتر تسود سجن رامون“، مشيرا إلى أن ”إدارة السجن أوقفت زيارة أهالي الأسرى الفلسطينيين في أعقاب عملية الضرب التي تعرضت لها إحدى المجندات“.

وقال تلفزيون فلسطين الرسمي، إن ”اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن زيارات أهالي الأسرى غدا لأبنائهم في سجون هداريم، وريمون، ومجدو، تم إلغاؤها وذلك بعد أحداث سجن ريمون“.