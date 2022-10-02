عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال زيارة شقيقها.. فلسطينية تطعن مجندة إسرائيلية في سجن رامون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أصيبت مجندة إسرائيلية، اليوم "الأحد"، بجراح بعد تعرضها للطعن على يد فتاة فلسطينية خلال زيارتها لشقيقها الأسير داخل سجن ريمون.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ”حارسة أمن إسرائيلية داخل سجن ريمون تعرضت للطعن من قبل فتاة فلسطينية من مدينة نابلس تبلغ من العمر 23 عاما أثناء زيارتها لشقيقها المعتقل داخل السجن“.

وأكدت أن المجندة الإسرائيلية أصيبت بجراح طفيفة في عملية الطعن، وتم اعتقال الفتاة الفلسطينية من قبل إدارة السجون الإسرائيلية.

من جانبها، ذكرت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، أن الفتاة الفلسطينية اعترفت أنها طعنت المجندة الإسرائيلية ”لأجل شقيقها المعتقل داخل السجون الإسرائيلية“.

حسن نصر الله عن ترسيم الحدود مع إسرائيل: نحن أمام أيام حاسمة

رئيس الحكومة اللبنانية يتسلم مقترح الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

وأعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، أنه تم اعتقال شقيقة أحد الأسرى، بعد قيامها بضرب مجندة إسرائيلية؛ بسبب ”الاستفزازات والتفتيشات“ التي تعرضت لها أثناء الزيارة.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أن ”حالة من التوتر تسود سجن رامون“، مشيرا إلى أن ”إدارة السجن أوقفت زيارة أهالي الأسرى الفلسطينيين في أعقاب عملية الضرب التي تعرضت لها إحدى المجندات“.

وقال تلفزيون فلسطين الرسمي، إن ”اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن زيارات أهالي الأسرى غدا لأبنائهم في سجون هداريم، وريمون، ومجدو، تم إلغاؤها وذلك بعد أحداث سجن ريمون“.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي فلسطين جيش الاحتلال سجن رامون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى يسرق ملابس الجيران الداخلية و"بيعمل بيها حاجات غريبة "

بعد أن وصل سعر الـ50 قرشا إلى 100 ألف جنيه.. هنا تُباع وتشترى العملات القديمة

حادث بأول يوم دراسة.. انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية في كرداسة

خناقة مع بلطجية| لحظة تصفية مسجل خطر داخل صيدلية بالإسماعيلية ..شاهد

مقابل 1.5 مليون دولار.. شوبير يعلن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

شوفت بعيني| والدة صيدلي حلوان تكشف مفاجأة لأول مرة.. فيديو

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

بخلاف مارسينهو| شوبير يكشف: صفقة جديدة على أبواب الأهلي

موضوعات متعلقة

هزيمة بوتين.. قائد عسكري روسي يكشف تفاصيل صادمة عن فشل موسكو بأوكرانيا

بعد ضمها.. روسيا تعلن حدود مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون

لحظة تدمير طائرة روسية وتحويلها لكرة لهب ضخمة في أوكرانيا .. شاهد

فضيحة مدوية.. سرقة بيانات رئيسة الوزراء وأعضاء الحكومة البريطانية وبيعها على الإنترنت

تصعيد خطير.. روسيا تحذر من صدام عسكري مع الناتو في القطب الشمالي

قرارات عاجلة لرئيس إندونيسيا بعد مقتل العشرات في تدافع بمباراة كرة قدم

عواقب وخيمة.. تحذيرات من "كوارث جديدة" بسبب قرارات أمريكا

إعلام بريطاني يكشف تفاصيل صادمة عن صحة بوتين

ترشيحاتنا

بعد تهديد بوتين.. ذعر أمريكي من هجوم روسيا علي أراضي حلف الناتو

أسعار البنزين.. تسعير جديد خلال ساعات وتوقعات بالتطبيق الخميس.. تفاصيل

خلال زيارة شقيقها.. فلسطينية تطعن مجندة إسرائيلية في سجن رامون

وزير الخارجية الأمريكي: روسيا ترتكب فظائع متزايدة بحق الشعب الأوكراني

إيران.. الكشف عن هوية معتقلي مهسا أميني.. وصورة تظهر حجم الضرر

حجازي ينعي طالبة كرداسة.. إحالة المسؤولين عن حادث مدرسة المعتمدية للمسائلة القانونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سعر فستانها في صاحبة السعادة.. مبلغ صادم لإطلالة ياسمين صبري الأخيرة|شاهد

بالريش.. سلمى أبو ضيف تثير ضجة في أحدث ظهور

زوجته رضيت بشرع الله وأسرتها رفضت| مفاجأة جديدة بشأن مقتل صيدلي حلوان

القوات المسلحة تنظم زيارة للسفير اليابانى بالقاهرة لمحطه معالجة مياه بحر البقر

فيديو

السبب الحقيقي لحريق أكاديمية السادات بالمعادي.. حجم الخسائر

فوضى وضحايا .. أحداث شغب في مباراة ديربي إندونيسيا

تفاصيل حادث سفاح دمياط ..تغطية خاصة

طلعت من التحرش بـ مؤمن.. ماذا قالت سالي عبدالسلام عن حفل زفافها؟فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ