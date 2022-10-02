دخول المدارس.. مفاجأة سارة عن منهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي

دخول المدارس.. كشف الدكتور حسن شحاتة، خبير تطوير المناهج، عن مفاجأة تخص منهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي، مؤكدا أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم يستكمل خطة تطوير التعليم التي بدأها الدكتور طارق شوقي.

دخول المدارس.. وأضاف حسن شحاتة، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، أنه تم تخفيف مناهج الصفين الرابع والخامس الإبتدائي، تم الإبقاء على المفاهيم الأساسية للتعليم.



دخول المدارس.. وتابع الدكتور حسن شحاتة، خبير تطوير المناهج، أن العام الدراسي الجديد سيكون أفضل من العام السابق، وننتظر دعم جروبات الماميز لوزير التعليم”، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعو للتخفيف ما دام لا يمس بوصلة التطوير.

الوزارة عقدت تدريب للمعلمين

دخول المدارس.. وأضاف الدكتور حسن شحاتة، خبير تطوير المناهج، أن الوزارة عقدت تدريب للمعلمين للقيام بمهمة تطوير التعليم على أكمل وجه.

