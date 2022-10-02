بفستان أخضر.. نورهان منصور تتألق في أحدث إطلالة

حرصت نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نورهان منصور في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل من الخلف وقصير من الأمام واتسم بأنه باللون الأسود والأخضر.

كما تميز فستان نورهان منصور بأنه مصنوع من القماش الستان الدي كشف عن قوامها الرشيق وذوقها الراقي والمميز، وانتعلت حذاء أنيقا بكعب عالي باللون الأسود.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نورهان منصور على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.