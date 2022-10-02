جامعية سائقة توكتوك: "أعمل منذ عام وفاضل عليا 18 ألف جنيه أقساط"

أكدت شيماء السيد السعيد، الفتاة الجامعية أنها تعمل سائقة على توكتوك؛ لمساعدة أسرتها، وأنها بدأت العمل منذ أن كانت في الصف الأول الثانوي، وانتقلت في الوظائف حتى عملت مندوبة مبيعات في فترة الكلية ثم انتقلت إلى سائقة التوكتوك منذ عام.

وأضافت شيماء السيد، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، “نحن خمس أشقاء 3 ذكور وبنتين، لافتة إلى أن أشقائها رفضوا فكرة قيادتها للتوكتوك في البداية لكنها أقنعت والدها أنها تريد أن تعمل وتبني نفسها”.

أمي متوفية ووالدي موظف على المعاش

وتابعت شيماء: "أمي متوفية ووالدي موظف على المعاش وقدمت على وظائف كثيرة، لكن للأسف لم أوفق، واشتريت التوكتوك وباقي عليا 18 ألف جنيه أقساط على التوك توك"، مؤكدة استغراب الناس من ظهوري عملي سائقة توكتوك، ومع الوقت الفكرة تغيرت من جانب سلبي إلى إيجابي".