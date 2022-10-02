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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسخير إمكانياتنا لراحة المواطنين.. أول اجتماع لرئيس شركة مياه كفر الشيخ الجديد

رئيس شركة مياه كفر
رئيس شركة مياه كفر الشيخ

عقد اللواء المهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اليوم، الأحد، اجتماعاً ؛للتعرف على رؤساء القطاعات، ومديري العموم وللإدارات المختلفة، ومديري المناطق التابعة للشركة.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، على ضرورة إزالة أي معوقات أمام قطاع التشغيل والصيانة للمياه والصرف الصحي لراحة المواطنين، وتسخير كل قطاعات الشركة لتلبية متطلبات مديري المناطق التابعة للشركة.

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كما نبه اللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والعضو المنتدب، على ضرورة التنسيق العرضي بين كافة الإدارات والقطاعات في تنفيذ المهام المسندة لهم والاهتمام بقطاع الجودة والمعامل بالشركة.

وكان المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أصدر قراراً بتكليف المهندس حسن محمود محمد عبد الغني، لتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ اعتباراً من الأول من أكتوبر الجاري.

يذكر أن المهندس حسن عبد الغنى، كان يشغل فى وقت سابق المتحدث الإعلامي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتولى رئاسة شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات أسوان وأسيوط والفيوم.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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