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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الإذاعي فهمي عمر: بحرب أكتوبر كل المصريين كانوا على قلب رجل واحد

فهمي عمر
فهمي عمر

كشف فهمي عمر  الإذاعي الكبير، ذكريات من أيام نصر أكتوبر، مضيفا:" خلال أيام نصر أكتوبر لم تسجل أقسام الشرطة أي حوادث سرقة أو جريمة".

وأوضح فهمي عمر، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج" علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" خلال  أيام نصر أكتوبر كل المصريين كانوا علي قلب رجل واحد".


وأوضح فهمي عمر:" مشروع حياة كريمة كان حلم وتحقق علي أرض الواقع، لافتا إلي أن الأسعار المرتفعة التي يعاني منها البعض تعاني منها كل دول أوروبا.

وأكمل:" العالم يشهد فترة صعبة من ارتفاع الأسعار ولابد أن تحمل من أجل بناء الدولة".

فهمي عمر الإذاعي الكبير نصر اكتوبر ارتفاع الأسعار أحمد موسى

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