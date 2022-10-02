الإذاعي فهمي عمر: بحرب أكتوبر كل المصريين كانوا على قلب رجل واحد

كشف فهمي عمر الإذاعي الكبير، ذكريات من أيام نصر أكتوبر، مضيفا:" خلال أيام نصر أكتوبر لم تسجل أقسام الشرطة أي حوادث سرقة أو جريمة".

وأوضح فهمي عمر، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج" علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" خلال أيام نصر أكتوبر كل المصريين كانوا علي قلب رجل واحد".



وأوضح فهمي عمر:" مشروع حياة كريمة كان حلم وتحقق علي أرض الواقع، لافتا إلي أن الأسعار المرتفعة التي يعاني منها البعض تعاني منها كل دول أوروبا.

وأكمل:" العالم يشهد فترة صعبة من ارتفاع الأسعار ولابد أن تحمل من أجل بناء الدولة".