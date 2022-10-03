الكيلو بـ 700 جنيه.. حكاية أغلى فاكهة في مصر وأهم فوائدها الخرافية لمحاربة السرطان وأمراض القلب

تعد فاكهة الدراجون فروت والشهيرة بأسم فاكهة التنين من أغلى الفواكه فقد يصل سعرها إلى أكثر من 700 جنيه مصري وتحمل فاكهة التنين العديد من الفوائد الصحية للصحة وتزرع على أسطح المنازل وفي الحدائق الخاصة بالمنزل إليك أهم فوائدها الصحية وفقا لموقع هيلث

تعد فاكهة التنين من أفضل الفواكه التي تعمل على تقوية جهاز المناعة فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين سي والكاروتينات بجانب إحتوائها على العديد من المعادن مثل المغنيسيوم وهو يعمل على تقوية العظام.

فاكهة الدراجون

وتحتوي فاكهة التنين على العديد من الألياف الغذائية فهي غنية بالبروبيوتيك والعديد من الألياف الغذائية التي تمنحك الشبع وتحافظ على صحة الأمعاء وذلك لأنها تعمل على المحافظة على البكتيريا الصديقة داخل الأمعاء والتي تحمي الجسم من الإصابة بأمراض القلب و الوقاية من أمراض السرطان والسكري.

فاكهة دراجون

على الجانب الاخر تعد من الأبرز الفوائد الصحية لفاكهة الدراجون فائدتها في الحماية من الشيخوخة المبكرة، و تلف الخلايا، وذلك نظرًا لاحتوائها على مضادات الأكسدة القادرة على حماية البشرة بالإضافة إلى غناها بالعديد من البفيتامينات مثل فيتامين ج، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد.