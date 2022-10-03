كارثة.. احذري تناول البطاطس في تلك الحالة يصيبك بالتسمم

تعد البطاطس من الأطعمة المحببة لدى الكبار والصغار، وذلك لمذاقها واحتوائها على عديد من العناصر الغذائية، مما يجعلها إضافة جيدة للعديد من الأطباق اليومية إليك بعض العلامات إذا ظهرت على ثمرة البطاطس عليك التخلص منها على الفور،

وفقًا لما ورد موقعا "timesofindia" تعد صلاحية البطاطس الغير مطهية من أسبوع إلى عدة أشهر، ولكن إذا كنت تشك في أنها أصبحت غير صالحة، فعليك التأكد من مجموعة القواعد التالية :

البطاطس ومخاطر تناولها

مخاطر تناول البطاطس

يجب أن تكون البطاطس صلبة عند الإمساك بها، وإذا لم يكن قشرتها صلبًة، فعليك التخلص منها أو أن كانت تحتوي على الكثير من العيوب والبقع السوداء أما عن العيوب الاخرى فقد تشمل الرائحة الكريهة القوية و وجود عفن على قشرة البطاطس ويعد من الضروري تناولها في غضون 4 أيام من الطهي أما إذا قمت بتخزينها في الفريزر، فتأكدي من إعادة طهيها قبل الأكل لأنه يساعد على التخلص من أي بكتيريا تتشكل داخلها.

التسمم الغذائي

على الجانب الاخر يمكن أن تحتوي البطاطس على بعض البكتيريا الضارة دون أن تظهر عليها أي علامات، ما يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي ومن العلامات التي تشير إلى تلف البطاطس استمرار البطاطس في النمو بعد الحصاد لتبدأ في ظهور البراعم الخضراء التي تحتوي على تركيز عالٍ لكل من السولانين والشكونين، وهما نوعان من جليكوالكالويدات الضارة جدًا بالجهاز العصبي ويمكنك تناول البطاطس ذات البراعم الصغيرة، طالما أنها تبدو صالحة للأكل ورائحتها منعشة، كل ما عليك فعله هو إزالة البراعم قبل الطهي.