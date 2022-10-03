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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تقسيم الوجبات اهمها.. عادات لحرق السكر في الدم

جريب فروت
جريب فروت

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أفضل وأسرع الطرق لحرق السكر في الدم .


 

من أفضل وأسرع الطرق لحرق السكر في الدم هي:

· ممارسة أي نوع من التمارين الرياضيّة، كالمشي، أو الركض، أو القفز، أي نشاط يحرّك العضلات، فالعضلات لتتحرك تحتاج للطاقة التي تحصل عليها من الدم على شكل سكّر الجلوكوز، وبالتالي تستهلك هذه الكميّة الزائدة، أمّا في حال عدم تواجد السكر في الدم يتمّ تحويل الكلايكوجين الموجود في الكبد إلى سكر وطرحه في الدم، ثمّ يتمّ اللجوء للدهون بعد نفاذ الكلايكوجين.

·بذل مجهود عقلي، كحلّ مسائل رياضيّة، أو كلمات متقاطعة، أو لعب الشطرنج، أو حفظ قصيدة أو شيء ما وغيرها من الأمور التي تتطلّب تركيزا ذهنيا، فغذاء الدماغ هو السكر، ويستهلك الكثير منه خلال التفكير والتحليل والحفظ والتذكر.

·تقسيم الوجبات اليوميّة إلى وجبات صغيرة، وتوزيعها على ساعات النهار.

·تقليل كميّات السكريّات والنشويّات، والدهون في الوجبات، وزيادة كميّة الألياف، حيث إنّ الألياف تعطي شعوراً بالشبع، وتقلّل من سرعة امتصاص الدم للسكر من الطعام المهضوم، وبالتالي تمنع ارتفاعه بشكل حاد..

· ممارسة الرياضة بصفة منتظمة.

· تجنّب التوتّر والضغوط النفسيّة، التي تسبّب إفراز الأدرينالين الذي بدوره يقوم برفع مستوى السكر في الدم، فهناك العديد من الأشخاصأصيبوا بالسكري نتيجة التعرّض لصدمات نفسيّة أو عاطفيّة.

· بالنسبة لمرضى السكري، عليهم الالتزام بالجرعات المعطاة من حقن الإنسولين، أو حبوب السكري، على حسب نوع السكري، واستشارة أخصائي تغذية لمعرفة كميّات الطعام المناسبة، كلٌ حسب عمره، وجنسه، ووزنه، وطبيعة نشاطاته اليوميّة.

ممارسة الرياضة حبوب مرضى السكر مرضى السكري السكر في الدم لمرضى السكري

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