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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عينها اليمني مرصعة بالجواهر..أمريكية تثير الجدل والسبب مؤثر..شاهد

عينها اليمني مرصعة
عينها اليمني مرصعة بالجواهر..أمريكية تثير الجدل والسبب مؤثر

أثارت شابة أمريكية الجدل عبر تطبيق «تيك توك» بسبب مظهر عينها اليمني المرصعة بالجواهر لتبين لمتابعيها أن هناك سبب مؤثر وراء قيامها بذلك. 

قالت الشابة الأمريكية راشيل ماكنسلي إنها تتعرض دائما لأسئلة حول سبب مظهر عينها اليمني المرصعة بالجواهر، وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار». 

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أمريكية تثير الجدل والسبب مؤثر

وأوضحت الشابة الأمريكية أن السبب وراء ظهور عينها اليمني مرصعة بالجواهر يتمثل في فقدها عينها بسبب إصابتها السرطان عندما كان عمرها 18 شهرا فقط. 

وأشارت الفتاة الأمريكية إلى أن الأطباء أخبروا والدتها بأن الحل الوحيد لإنقاذ حياتها في هذا التوقيت إزالة عينيها اليمني المصابة. 

ولفتت إلى أنه عندما بلغت سن الـ 25 عاما من عمرها خضعت لعملية جراحية لوضع عين صناعية لحركة أفضل وأكثر واقعية، كما وقع اختيارها الشخصي على شكل غريب لعدسة العين.

وفي مقطع فيديو عبر صفحتها على تطبيق تيك توك أخرجت الفتاة مقلة عينيها الاصطناعية الماسية للمشاهين، مؤكدة أنها لا تؤلمها مطلقا وأن الأحجار الكريمة بداخل العدسة نفسها. 

عينها اليمني مرصعة بالجواهر..أمريكية تثير الجدل والسبب مؤثر

ولاقي مقطع الفيديو الخاص بها إعجاب الكثريين من الأشخاص، حيث كانت من بين تعليقاتهم لها «كأنك تضعين بريقا في عينيك»، «من منا لا يريد عينا لامعة؟»، «هذا أروع شيء رأيته في حياتي».

عينها اليمني مرصعة بالجواهر..أمريكية تثير الجدل والسبب مؤثر

 

عينها اليمني مرصعة بالجواهر..أمريكية تثير الجدل والسبب مؤثر

 

 

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