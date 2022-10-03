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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

 

الجرام رخص 100 جنيه.. تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بقوة، إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1090 جنيهًا، بعد ما وصل 1145 الخميس 22 سبتمبر أي فقد أكثر من 55 جنيها ، فيما تراجع 100 جنيه من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 للشراء إلى 1257 جنيهًا.

 

تراجع قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

شهدت أسعار الدولار اليوم الاثنين في السوق العالمية، تراجعا أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ) والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية. 

 

الفراخ بـ 26 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الإثنين 3-10-2022

تراجعت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين لتسجل بين 26 : 27 جنيهًا للكيلو الأمهات وبين 32-33 للبيضاء في الأسواق للمستهلكين على حسب المنطقة.

بعد ارتفاع الدولار إلى 19.59 جنيه.. ماذا حدث في أسعار الحديد والأسمنت؟

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2022 ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، بعد ارتفاع اسعار الدولار في البنوك.

 

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع صدى البلد لقرائه مجموعة من الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر 2022، 7 ربيع الأول 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

 

اسعار اسعار الدواجن أرقام الطوارئ أسعار الذهب والدولار نشرة خدمات صدى البلد

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