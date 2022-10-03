نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بقوة، إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1090 جنيهًا، بعد ما وصل 1145 الخميس 22 سبتمبر أي فقد أكثر من 55 جنيها ، فيما تراجع 100 جنيه من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 للشراء إلى 1257 جنيهًا.

شهدت أسعار الدولار اليوم الاثنين في السوق العالمية، تراجعا أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ) والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية.

تراجعت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين لتسجل بين 26 : 27 جنيهًا للكيلو الأمهات وبين 32-33 للبيضاء في الأسواق للمستهلكين على حسب المنطقة.

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2022 ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، بعد ارتفاع اسعار الدولار في البنوك.

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

يقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع صدى البلد لقرائه مجموعة من الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر 2022، 7 ربيع الأول 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.