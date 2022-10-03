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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بالأسماء.. قائمة جديدة بمستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن

صدى البلد

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الاثنين، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن -استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ  97 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 77 عامل مصري لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.

 وقالت "الوزارة" إن المستحقات بلغت  141 ألفاً و 861 دولار أمريكي، بما يعـادل 2 مليون  و 770 ألف جنيه مصري تقريبا.

وجاء في البيان الصحفي أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بالأردن، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق "، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الأسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودا ،على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأضاف الملحق العمالي انه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن ، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى انه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا ، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات ، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان:

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