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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٢، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ من كل شهر لمدة ٣ أيام، وصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها خلال الفترة من ٢٤ وحتى ٢٨ من كل شهر لمدة ٥ أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

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قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، لكل الجهات الإدارية بالدولة، موضحًا أنه تم سيتم صرف مرتبات أكتوبر للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٣٠ من الشهر نفسه، ومرتبات نوفمبر فى أيام ٢٤، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر أيام ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨ من الشهر نفسه.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات الرواتب مستحقات العاملين

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