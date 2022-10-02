صرف معاشات أكتوبر.. كيف تحصل على فلوسك من بنك ناصر الاجتماعي بسهولة

شهد فرع بنك ناصر الاجتماعي بالقاهرة والفروع الأخرى تزاحم المواطنين على صرف معاشات شهر أكتوبر وذلك للمستحقين المحولين معاشاتهم إلى البنك والحاصلين على قروض بضمان المعاش.

زحام على منافذ صرف المعاشات

كما بدأ صباح أمس السبت صرف معاشات شهر أكتوبر من ماكينات الصرف الآلى، من خلال بطاقة ميزة وتستمر عملية الصرف حتى نهاية شهر أكتوبر.

وشهدت ماكينات الصراف الآلى وفروع بنك ناصر الاجتماعي بمختلف المناطق زحام المواطنين لصرف معاشات شهر أكتوبر، كما وفرت معظم البنوك السيولة اللازم بالماكينات لصرف المعاشات.

وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر أكتوبر من جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي وسط تذليل أى عقبات تواجه الصرف.

من جانب آخر استعد بنك ناصر الاجتماعي لصرف معاشات شهر أكتوبر مع تقديم كافة تيسيرات للمواطنين الذين يقومون بالصرف من خلال البنك مع تسهيل كافة الإجراءات لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش وإتاحة صرف معاشات شهر أكتوبر 2022 بكل فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية.

كما تم إتاحة خدمة صرف المعاشات من خلال منافذ شركة "فوري"، البالغ عددها 200 ألف منفذ، إلى جانب 104 فروع بالإضافة إلى الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي "ATM"، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو ماكينات البنوك الأخرى.

الهيئة القومية وصرف المعاشات

من جانب آخر انتظمت عمليات صرف معاشات شهر سبتمبر طوال الشهر الماضي، وذلك لمن تخلفوا ولن يتمكنوا من الصرف فور نزول المعاشات في أول الشهر.

وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، انتهت من الاستعدادات النهائية لمتابعة عمليات صرف معاشات شهر أكتوبر من خلال غرفة عمليات مخصصة لها.

كما سيتم صرف معاشات شهر أكتوبر من خلال (كارت ميزة) المجاني لكل المستحقين من أصحاب المعاشات، حيث تم إلغاء نظام الشرائح والسماح بالصرف للكل، حيث ينتظر أكثر من 10 ملايين مواطن موعد صرف المعاشات وقيمة القبض طبقا للزيادة الأخيرة التي طبقت في أبريل الماضي.

وكانت قد انتظمت عمليات صرف معاشات شهر أكتوبر في بداية الشهر ، حيث يبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 10 ملايين و700 ألف مواطن.

ولم تعلن أي قرارات رسمية من الحكومة حول ما ردده البعض حول وجود زيادة المعاشات خلال شهر أكتوبر 2022، ولكن موعد زيادة المعاشات هو في شهر يوليو 2023، حيث ينص قانون "المعاشات الجديد على زيادة المعاشات في شهر يوليو من كل عام، بنسبة تتراوح من 13% إلى 15%، لتتماشى مع معدلات التضخم".

زيادات شهر أبريل على المعاش

ويأتي صرف معاشات شهر أكتوبر بالزيادة المقررة الأخيرة فى شهر أبريل الماضي، التي أقرتها الحكومة مسبقا على حسب مبلغ المعاش والتى تتضمن ما يلي:

1000 جنيه معاشا، فسيكون معاشه بعد الزيادة مبلغ 1130 جنيها.

2000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 2260 جنيها.

3000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 3390 جنيها.

4000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 4520 جنيها.

5000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 5650 جنيها.

6000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 6780 جنيها.

وكانت قد أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية القديمة الزرقاء الخاصة بهيئة التأمينات انتهت صلاحيتها، الشهر الماضي، وتمت إتاحة تحويل البطاقات القديمة إلى بطاقات ميزة، أو على المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

كما تمت توفير كافة الطرق لتسليم بطاقات ميزة لأصحاب المعاشات.