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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

اختلال كهربي | جمال شعبان يكشف سبب وفاة معلم كفر الشيخ بطابور الصباح

معلم بيلا إبراهيم
معلم بيلا إبراهيم القحافي

قال الدكتور  جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، والعميد السابق لمعهد القلب، رحم الله الشهيد الأستاذ إبراهيم القحافي الذي توفي  وهو في ميدان عمله كما الأشجار تموت واقفة .. لأسرته خالص العزاء»

دائماً دمث الخلق.. أحزان في كفر الشيخ لوفاة معلم في طابور الصباح

وفاة معلم في طابور الصباح لحظة إلقاء كلمة عن ميلاد النبي بكفر الشيخ

وأوضح شعبان، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعليقاً على وفاة المربي إبراهيم القحافي بأزمة قلبية: «السبب الرئيسي جلطة الشريان التاجي واختلال كهربي حاد خبيث في البطين يعقبه توقف القلب.. زيادة الجلطات نتيجة زيادة الضغوطات النفسية والتوتر وإهمال الاكتشاف المبكر لضغط الدم والسكر والكوليسترول وعدم ضبطهم والوزن الزائد وعدم الحركة والتدخين».
 

أحزان في كفر الشيخ لوفاة معلم في طابور الصباح

وفي سياق متصل، سادت حالة من الحزن الشديد بين المعلمين في محافظة كفر الشيخ، وخاصة معلمي مركز بيلا، إثر علمهم بوفاة زميلهم المربي الفاضل إبراهيم القحافي، معلم الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية بنات، لحظة حديثة عن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، في طابور الصباح.

وقال المهندس أحمد القحافي، نجل المعلم الفاضل المتوفى إبراهيم القحافي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «غربت شمس أبي أبي في ذمة الله»، وسط سيل من التعليقات الحزينة على وفاة المعلم الفاضل المتوفى، بدماثة أخلاقه وأدبه الجم وإخلاصه في عمله وعذوبة كلماته الطيبة مع الجميع.

 

ومن جانبه، نعى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ المغفور له بإذن الله تعالى، إبراهيم محمد عبدالوهاب القحافي، معلم الرياضيات  بمدرسة بيلا الثانوية بنات، الذي  انتقل إلى رحمة الله تعالى، أثناء إلقائه كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مولده، في طابور الصباح، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأوفد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا ، لمتابعة مراسم الدفن وسرعة استخراج الأوراق اللازمة، لدفن جثمانه في مقابر العائلة، وتقديم واجب العزاء لأسرته وكافة المعلمين.

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