كتيبة محاربة عبدة الشيطان.. زعيم الشيشان يرسل أبنائه القصر للقتال في أوكرانيا

أعلن زعيم الشيشان، رمضان قديروف، عن إرسال أبنائه القصر الثلاثة إلى أوكرانيا للقتال في الحرب الدائرة هناك .

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أن قديروف حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال على حسابه بتطبيق "تليجرام"، إن أبنائه القصر الثلاثة سيتجهون للقتال في أوكرانيا.

وأوضح قديروف في منشوره: “يجب ألا يتعارض السن الصغير مع تدريب المدافعين عن وطننا الأم”.

وأضاف: "يبلغ عمر أخمات وإيلي وآدم 16 و 15 و 14 عامًا على التوالي. لكن تدريباتهم العسكرية بدأت منذ زمن بعيد، تقريبًا منذ سن مبكرة وأنا لا أمزح لقد حان الوقت لإظهار أنفسهم في معركة حقيقية، وأنا أرحب فقط برغبتهم وسرعان ما سيذهبون إلى خط المواجهة وسيكونون في أكثر الأقسام صعوبة في خط التماس".

كتيبة محاربة عبدة الشيطان

وكان قديروف، أعلن اليوم الاثنين، إرسال كتيبة عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، للمشاركة في القتال الجاري ضد من وصفهم بـ “عبدة الشيطان”.

وقال عبر حسابه على تطبيق "تليجرام": "أرسلنا وحدة أخرى من المقاتلين المدربين إلى أوكرانيا، وهناك تشكيل قتالي آخر يستعد للذهاب إلى هناك في المستقبل القريب".

وأضاف قديروف "عبدة الشيطان دخل عدة مناطق، لكن هذا لا يعني أنهم ينتصرون، لقد حررنا كل هذه المدن والبلدات من قبل، وسنحررها مرة أخرى من النازيين والفاشيين القذرين".

وأكد أن القوة العسكرية الجديدة تهدف إلى ضمان أن يكون خط الهجوم على القوات الأوكرانية كثيفا قدر الإمكان، حتى يتمكن المقاتلون من استبدال بعضهم البعض بالتناوب.

وكان الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف قد دعا موسكو في وقت سابق، إلى استخدام السلاح النووي التكتيكي، كرد على الهزيمة التي منيت بها القوات الروسية في بلدة ليمان المهمة في إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وانتقد قديروف انسحاب القوات الروسية من ليمان، قائلا: "في رأيي الشخصي، ينبغي اتخاذ تدابير أكثر صرامة، بل حتى إعلان الأحكام العرفية واستخدام الأسلحة النووية منخفضة القوة في المناطق الحدودية".