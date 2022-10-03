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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان لافت.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة في باريس| شاهد

مي عمر
مي عمر

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال تواجدها في باريس.

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تألقت مي عمر في الصور بإطلالة عصرية أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة، ونسقت معه معطف قصير باللون البيج مما زاد من أناقتها.

 

انتعلت مي عمر حذاء أنيق ذا كعب عال باللون البني، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة راقية، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية.

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