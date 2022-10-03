عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إلهام شاهين تخطف الأنظار في أحدث ظهور| شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور.

علقت إلهام شاهين على الصورة قائلة: "جولة فى سردينيا للمشاركين فى مهرجان الأمل السينمائى الدولى".

txt

رقم خيالي.. سعر فستان مي عمر يثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

txt

فستان ولا جلابية.. شاهد| أروى جودة تثير الجدل بهذه الإطلالة

txt

أرقام خرافية… سعر صادم لـ مكياج سالي عبد السلام يوم زفافها.. شاهد

txt

شبه بعض.. فساتين زفاف سالي عبدالسلام تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

ظهرت إلهام شاهين في الصور بإطلالة غيرتقليدية، ولفتت الأنظار ببنطلون أسود ممزق من الجانب كشف عن ساقيها، ونسقت معه سويت شيرت باللون الأحمر ما كشف عن أناقتها.

انتعلت إلهام شاهين حذاء مسطح باللون الأبيض، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، ونظارة شمس متناسقة مع وجهها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين على خصلات المموج القصير المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.

إلهام شاهين أفلام إلهام شاهين أبرز إطلالات إلهام شاهين اخبار الهام شاهين اعمال الهام شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

حدد وجهته المقبلة .. شوبير يعلن رحيل لاعب مفاجأة عن الأهلي

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

وفاة معلم وطالبتين.. 3 وقائع مأساوية هزت قلوب المصريين |القصة كاملة

"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

موضوعات متعلقة

فستان لافت.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة في باريس| شاهد

رقم خيالي.. سعر فستان مي عمر يثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

فستان ولا جلابية.. شاهد| أروى جودة تثير الجدل بهذه الإطلالة

بفستان أخضر.. نورهان منصور تتألق في أحدث إطلالة

أرقام خرافية… سعر صادم لـ مكياج سالي عبد السلام يوم زفافها.. شاهد

شبه بعض.. فساتين زفاف سالي عبدالسلام تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

بفستان خيالي.. تفاصيل غير متوقعة لـ إطلالة سالي عبد السلام في حفل زفافها| شاهد

بالآلاف.. سعر فستان عائشة بن أحمد يثير الجدل

ترشيحاتنا

التعاون الدولي تبحث تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

نشر الدعوة الاسلامية في الخارج.. 5 معلومات عن صندوق الوقف الخيري

حكم نقل عيوب الموظف للمدير.. هل تعد من الغيبة والنميمة؟

لقاءات مصغرة مع أعضاء الأمانة الفنية بالحوار الوطني في أول اجتماعات المقررين

ديلي تلجراف: إثيوبيا تشهد الحرب الأكثر دموية في العالم

بأفضل الطرق.. كيفية حظر الإيميلات المزعجة على هواتف آيفون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

راغب علامة يكشف عن مسيرته الفنية مع أنغام

إلهام شاهين تخطف الأنظار في أحدث ظهور| شاهد

سعر إطلالة توبا بويوكستون يثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

قرارات عاجلة من وزير التعليم بعد واقعة انهيار سور مدرسة المعتمدية.. فيديو

إجازات شهر أكتوبر 2022 .. ومفاجأة لطلاب المدارس "فيديوجراف"

طرح أغنية شبك يا مصرى لـ مدحت صالح وعلى الحجار ومحمد ثروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ