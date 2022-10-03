إلهام شاهين تخطف الأنظار في أحدث ظهور| شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور.

علقت إلهام شاهين على الصورة قائلة: "جولة فى سردينيا للمشاركين فى مهرجان الأمل السينمائى الدولى".

ظهرت إلهام شاهين في الصور بإطلالة غيرتقليدية، ولفتت الأنظار ببنطلون أسود ممزق من الجانب كشف عن ساقيها، ونسقت معه سويت شيرت باللون الأحمر ما كشف عن أناقتها.

انتعلت إلهام شاهين حذاء مسطح باللون الأبيض، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، ونظارة شمس متناسقة مع وجهها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين على خصلات المموج القصير المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.