شاهد... زعيم الشيشان يدرب أبنائه الثلاثة لإرسالهم للقتال في أوكرانيا

عرضت قناة العربية، فيديو يرصد مشاهد نشرها زعيم الشيشان رمضان قديروف يدرب فيها ثلاثة من أبنائه المراهقين لإرسالهم للقتال في أوكرانيا.

ورصد الفيديو، تدريبات لأبناء قديروف الثلاثة بالذخيرة الحية، يتم من خلالها تعليمهم كيفية التعامل مع الأسلحة المختلفة وكيفية استخدامها في أي مسافة والأسس النظرية لذلك.

وأولاد زعيم الشيشان، هم أحمد وإيلي وآدم، وتبلغ أعمارهم من 14 و15 و16 عاماً، وبدأت تدريباتهم العسكرية منذ زمن بعيد.

ويسعي قديروف لإرسالهم إلي خط المواجهة في الأراضي الأوكرانية، وهذا ما أكده زعيم الشيشان بأن رغبة الثلاثة أولاد هي القتال في أوكرانيا.

وكان أعلن قديروف في تصريحات صحفية: "لطالما اعتقدت أن الهدف الأساسي لأي أب هو غرس التقوي في أبنائه وتعليمهم حماية الآسرة والشعب والوطن".