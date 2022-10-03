غرفة صناعة مواد البناء: زيادة الصادرات الباب السحري للحصول على العملات الأجنبية|فيديو

كشف أحمد عبدالحميد، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات، تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع مجموعة من المستثمرين ورجال الصناعة.

وقال أحمد عبدالحميد، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المحور الرئيسي خلال اللقاء كان زيادة الصادرات هو حلم الدولة المصرية والقيادة السياسية".

وأضاف: "مرينا خلال الفترة الماضية بقرارات عصيبة منها الاعتمادات المستندية وغيرها"، موضحا: "شهدنا تحركا إيجابيا خلال الأيام السابقة وسنشهد مزيد من التحرك خلال الأيام القادمة".

وأشار: "التصدير لأفريقيا هو عبء كبير يستلزم دراسة تكاليف انتاجنا مع المحافظة على العمالة، حيث أن التشغيل والبطاقة أهم ما تعتمد عليه الصناعة المصرية"، موضحا: "زيادة الصادرات هو الباب السحري للحصول على العملات الأجنبية".

