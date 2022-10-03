عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرفة صناعة مواد البناء: زيادة الصادرات الباب السحري للحصول على العملات الأجنبية|فيديو

الصادرات
الصادرات

كشف أحمد عبدالحميد، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات، تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع مجموعة من المستثمرين ورجال الصناعة.

txt

تنمية الصادرات المصرية لأفريقيا.. مدبولي يوجه بهيكلة وزيادة الدعم المقدم 

txt

غرفة الصناعات الكيماوية: نعمل على زيادة الصادرات للوصول لـ 100 مليون دولار

وقال أحمد عبدالحميد، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المحور الرئيسي خلال اللقاء كان زيادة الصادرات هو حلم الدولة المصرية والقيادة السياسية".

 

وأضاف: "مرينا خلال الفترة الماضية بقرارات عصيبة منها الاعتمادات المستندية وغيرها"، موضحا: "شهدنا تحركا إيجابيا خلال الأيام السابقة وسنشهد مزيد من التحرك خلال الأيام القادمة".

 

وأشار: "التصدير لأفريقيا هو عبء كبير يستلزم دراسة تكاليف انتاجنا مع المحافظة على العمالة، حيث أن التشغيل والبطاقة أهم ما تعتمد عليه الصناعة المصرية"، موضحا: "زيادة الصادرات هو الباب السحري للحصول على العملات الأجنبية".
 

غرفة صناعة مواد البناء الصادرات زيادة الصادرات العملات الاجنبية أحمد عبدالحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

حدد وجهته المقبلة .. شوبير يعلن رحيل لاعب مفاجأة عن الأهلي

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

توفى والدي وترك لنا مبلغ كبير مصدره حرام فهل نوزعه ميراثا ؟ علي جمعة يجيب

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

ترشيحاتنا

فرنسا.. اتهامات فساد تلاحق ذراع ماكرون اليمنى

ملك ومنة في الجنة.. حوادث العام الدراسي الجديد قطعت القلوب..القصة الكاملة| صور

التعاون الدولي تجري اجتماعات ثنائية ضمن الاستعددات لمؤتمر المناخ COP27

استجابة لـ عزة مصطفى..الرئيس السيسي يوجه بعلاج أسرة تعاني من مشاكل صحية..فيديو

الغرب يجهز ردا مدمرا حال استخدم بوتين السلاح النووي.. تعرف عليه

المركز القومي للترجمة يعلن قائمة الأكثر مبيعا لشهر سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكوتشي والكعب.. صور جديدة لإطلالة سالي عبد السلام في زفافها

بعد إثارتها الجدل.. صيحة لا تتخلى عنها ياسمين عز في ملابسها |شاهد

مع بداية الدراسة.. خبير مناعة يكشف معلومات عن تطعيم الالتهاب السحائي

بإطلالة غريبة.. ياسمين صبري تصدم جمهورها | شاهد

فيديو

الذهب يتراجع .. 18 جنيها انخفاضا في سعر الجرام

مكان  انتظار .. التعليم ترد على واقعة طلاب بدون مقاعد بمدرسة بالخانكة

هتبقى أغلى من اللحمة.. تحذير من ارتفاع جنوني في سعر كرتونة البيض

السيسي يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة مهامه في حماية الأمن القومي.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ